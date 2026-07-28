Contractul, evaluat la circa un miliard de euro și finanțat prin SAFE, vizează tronsonul Târgu Frumos-Lețcani, de pe raza județului Iași, și a fost atribuit pe 7 aprilie 2026 firmei nemțene de construcții Danlin XXL. Rezultatul licitației coordonate de CNIR a fost atacat prin patru contestații, admise parțial.

Austriecii acuză neconcordanțe majore

Cea mai recentă, depusă de Strabag, după consultarea integrală a dosarului achiziției, nu invocă doar erori punctuale, ci pune sub semnul întrebării întreaga evaluare: austriecii susțin că oferta câștigătoare ar fi fost acceptată în ciuda unor neconcordanțe majore și a unui plan de lucrări dificil de susținut în practică.

Strabag invocă două scenarii: Dacă Danlin lucrează cu utilajele și echipele declarate, termenul de finalizare a autostrăzii nu ar putea fi respectat. În schimb, dacă mobilizează resursele necesare pentru a respecta graficul, atunci costurile suplimentare nu s-ar regăsi în prețul ofertat.

Danlin și Strabag au punctat identic pe parte tehnică, în contextul în care diferența s-a făcut la nivel de costuri: nemțenii au licitat 4,57 miliarde de lei, iar austriecii 5,1 miliarde de lei. Licitația a fost lansată în februarie 2025.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a admis parte din sesizări și a dispus măsuri de remediere. Decizia CNSC, care a analizat la comun toate contestațiile, încă nu este publicată.

Un program de lucrări „imposibil de executat”

Una dintre criticile Strabag vizează faptul că Danlin și-ar fi asumat excavarea a câte un milion de metri cubi, în două etape succesive, fiecare de 20 de zile, deși nu ar fi inclus în ofertă suficiente utilaje. Este vorba despre lucrări în zona orașului Podu Iloaiei.

Potrivit austriecilor, Danlin ar fi inclus în ofertă un nivel de mobilizare mult mai mic pentru realizarea unei asemenea activități și precizează că durata, cantitatea și resursele din aceeași ofertă nu s-ar potrivi.

Astfel, doar pentru a transporta un volum de 50.000 mc/zi ar fi necesare, conform Strabag, între 157 și 270 de autobasculante (în funcție de capacitate și durata unei curse), în timp ce vârful de mobilizare al Danlin ar fi de 138 de astfel de utilaje, vârf care este prevăzut pentru altă fază a lucrărilor.

Calculele austriecilor arată că, în cazul ofertei Danlin, ar fi necesare între 5 și 6 curse complete în fiecare minut de lucru, ritm catalogat drept „nerealist”.

„Chiar și în ipoteza favorabilă a unui ciclu de numai 30 minute, necesarul minim rezultat este de aproximativ 157-179 autobasculante, valori superioare nivelului de mobilizare indicat în histograma de resurse pentru orice interval maxim, și la mare distanță de intervalul aferent perioadei analizate”, adaugă Strabag.

O diferență și mai mare ar exista la lucrările de consolidare. Peste 90.000 de metri liniari de piloți forați (circa 3.500 de bucăți) ar fi fost programați în cinci zile, deși pentru aceste lucrări Danlin ar fi prevăzut doar patru foreze. În schimb, potrivit calculelor Strabag, respectarea termenului ar presupune mobilizarea simultană a circa 360 de instalații.

„Dacă duratele acestor activități sunt subdimensionate, atunci termenele asumate sunt afectate direct”, este concluzia contestatarului.

Săpături înaintea lucrărilor care trebuie să susțină terenul

O altă situație reclamată de Strabag, tot în zona Podu Iloaiei, face referire la faptul că lucrările de consolidare prin piloți forați și structurile de sprijin sunt programate ulterior săpăturilor, aspect care ar fi incompatibil cu soluția tehnică din studiul de fezabilitate și cu „regulile elementare de execuție ale unui debleu sprijinit pe piloți forați”.

„Nu poate exista o situație în care întreaga cantitate de 2.000.000 mc de săpătură să fie realizată anterior executării lucrărilor de sprijinire și, în același timp, să fie respectate cerințele tehnologice și de stabilitate care au stat la baza adoptării acestei soluții constructive”, potrivit Strabag.

În realitate, susține compania, consolidările trebuie realizate etapizat, înainte și în timpul săpăturilor. În caz contrar, frontul de lucru nu ar putea fi deschis în siguranță. O problemă similară este invocată și în cazul unui tunel din zona Lețcani, la circa 15 kilometri de Iași, unde graficul ar plasa săpătura înaintea pereților mulați care trebuie să susțină terenul.

Borduri la jumătate de preț și materiale mai ieftine decât cele cerute

Acuzațiile Strabag continuă cu subdimensionarea unor costuri la ofertarea unor borduri din granit și în cazul unor cofraje complexe. În cazul bordurilor, prețurile de piață invocate de Strabag sunt de cel puțin două ori mai mari decât cele din oferta Danlin, iar, în cazul cofrajelor, costul estimat de contestatar este de peste patru ori mai mare decât prețul ofertat.

De exemplu, la borduri, costul precizat de Danlin ar ajunge la circa 142 lei/metru liniar (material și montaj), în timp ce Strabag invocă costuri de piață cuprinse între 278 lei și 371 lei/metru liniar fără montaj.

Contestatarul ridică două probleme: fie produsul ofertat de Danlin nu este cel cerut de CNIR, fie anumite costuri nu au fost incluse, dar, în ambele cazuri, neconformitatea ar fi trebuit să atragă respingerea ofertei.

„Prețul ofertat este vădit incompatibil cu prețurile reale de piață ale bordurilor din piatră naturală”, conform Strabag.

Tot în ceea ce privește materialele, austriecii acuză că Danlin ar fi ofertat un alt tip de mixturi asfaltice, pentru un pod, față de cel prevăzut în documentația de atribuire a contractului. Potrivit Strabag, mixturile ofertate ar avea un cost mai mic, ceea ce i-ar fi oferit Danlin și un avantaj financiar.

„Cotarea unor materiale mai ieftine decât cele impuse reflectă o propunere financiară necorelată cu soluția tehnică reală, de natură să conducă la executarea defectuoasă a contractului”, se mai arată în sesizare.

Oferta câștigătoare ar fi fost modificată după depunere

Critica cu cea mai mare miză juridică vizează modul în care CNIR a gestionat etapa clarificărilor din timpul licitației. Strabag susține că Danlin nu s-ar fi limitat doar la explicarea documentelor depuse inițial, ci ar fi modificat propunerea tehnică în urma unei revizuiri a programului de lucrări (graficul Gantt).

Această revizuire a fost acceptată și chiar cerută de CNIR, conform Strabag, chiar dacă, în primă fază, autoritatea contractantă a catalogat răspunsurile Danlin drept „neconcludente”, moment în care oferta ar fi trebuit respinsă.

Legislația achizițiilor publice permite modificări doar în anumite situații, iar austriecii spun că, în cazul Danlin, „sfera viciilor de formă ori a abaterilor tehnice minore” prevăzută în lege a fost depășită.

„Solicitând și acceptând refacerea graficului, fără a cenzura depășirea limitelor clarificării, autoritatea contractantă a creat ea însăși posibilitatea ca Danlin să-și aducă oferta în conformitate ulterior depunerii – beneficiu de care ceilalți ofertanți nu au dispus și care rupe egalitatea de tratament”, a mai arătat Strabag.

În concluzie, spun austriecii, rezultatul licitației ar fi fost viciat.

Libertatea a solicitat de la CNIR punctul de vedere trimis de autoritate la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), dar instituția a refuzat să îl pună la dispoziție. În același timp, reprezentanții Danlin nu au putut fi contactați, iar documentul prin care societatea răspunde acuzațiilor la CNSC nu este public.

Lotul Târgu Frumos – Lețcani are o lungime proiectată de 28,6 kilometri și face parte din tronsonul IV al autostrăzii A8. Toate celelalte segmente ale drumului de mare viteză proiectat între Târgu Mureș și Ungheni (Iași), pe o lungime de 305 kilometri, au contractele atribuite și sunt în diverse stadii ale fazelor de proiectare sau execuție.

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