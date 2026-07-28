Potrivit INFOTRAFIC, vehiculul a luat foc, dar incendiul a fost stins rapid și nu s-au înregistrat victime. Circulația spre Brașov este oprită, iar pe sensul spre București se circulă doar pe benzile 1 și 2. Traficul ar putea reveni la normal după ora 15.00.
Accidentul a avut loc în Ilfov, imediat după nodul rutier de la Moara Vlăsiei.
Pe sensul spre Ploiești s-a format coloană de mașini până aproape de intersecția cu A0.
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