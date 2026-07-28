Cum va fi vremea în săptămâna 28 iulie – 2 august 2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice, iar în extremitatea de sud-est a țării, acestea se vor situa sub cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 3-9 august 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 10-16 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 17-23 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

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Vreme călduroasă, marți, în București

Pentru intervalul 28 iulie, ora 9:00 – 28 iulie, ora 20:00, Administrația Națională de Meteorologie prognozează o vreme călduroasă în Capitală.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă de 1–5 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius.