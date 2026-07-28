Am întâlnit-o pe vedeta de la PRO TV în cadrul unui eveniment în care ea și vărul ei, Dan Elias, au lansat cartea de poezii „Eliada”, astfel că am fost curioși să aflăm cine este cu adevărat celebritatea familiei.

„Eu, dragă, ce să mai vorbim! E un fel de recunoaștere. Adică el mă recunoaște pe mine și eu pe el. Asta e ideea… Și eu, pentru că sunt fată, doamna de la editură m-a rugat să nu mă supăr că a ales poza mea pe carte. Dar eu a trebuit să întreb PR-ul dacă e de acord. Pentru că n-am cum să fac așa ceva, eu sunt angajată la PRO TV și asta ar fi însemnat că eu mi-am tras bani… Am zis că întâi întreb și, dacă mi se dă voie… Și am primit acceptul”, a spus Neti Sandu în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta de la PRO TV a ținut să precizeze și că există mult mai mulți oameni talentați în familia ei: „Nepoata e voleibalistă, strănepoata e voleibalistă de nivel internațional, e și mai și… Nu știu eu să-ți explic, dar e foarte bună, joacă în Turcia. Peste tot talent… Și strănepotul tot așa, toată lumea! Și tata a fost foarte talentat, dar nu a putut să-și pună în valoare talentele, pentru că era foarte emotiv. Și ne-a dat mie și surorii mele să facem ceva cu talentul”.

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Și, pentru că o vedem rar la evenimente, am întrebat-o pe celebra horoscopistă care este motivul pentru care nu se întâlnește prea des cu fanii și cu reprezentanții presei.

„Eu, de obicei, nu mă duc la evenimente, deci nu mă întâlnesc cu mulți oameni. E prea târziu pentru mine. Eu mă culc la ora 20.00 și mă trezesc la ora 2.00. Deci n-am când, dacă mă culc la ora 20.00… După ce termin programul la PRO TV și mă întorc acasă, mănânc și mă culc. Uneori dorm jumătate de oră, alteori o oră… Și mă apuc să scriu. Că zilnic trebuie să scriu rubrica”, a încheiat Neti Sandu interviul pentru Libertatea.

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