Dimensiunea dezastrului a determinat autoritățile locale să facă apeluri disperate către călători. Prefectul departamentului francez Gironde, Sophie Brocas, le-a cerut ferm turiștilor să evite zona, iar celor care se află deja acolo le-a recomandat să își reorienteze traseul.

Pentru cei care au vacanțe programate în perioada următoare în aceste destinații, incertitudinea este uriașă. Iată ce trebuie să știi despre starea din teren, opțiunile de rambursare și capcanele asigurărilor de călătorie.

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Unde ard incendiile și care sunt zonele de risc maxim

În Franța, autoritățile au ridicat la maxim nivelul de alertă pentru incendii în departamentele Gironde și Pyrénées-Orientales, în timp ce Aude și Var se află la al doilea cel mai înalt nivel de risc. Hărțile oficiale indică zeci de focare active pe tot cuprinsul țării, inclusiv pe insula Corsica.

În Spania, situația este la fel de critică. Guvernul de la Madrid a fost nevoit să declare stare de urgență națională din cauza incendiilor masive care mistuie regiuni din apropierea capitalei și din provincia Ávila, în timp ce focare secundare au izbucnit în mai multe zone interioare ale țării.

Harta cu incendiile din Franța. Sursa foto: Profimedia

Autoritățile de frontieră și serviciile consulare le recomandă cetățenilor care se află în zonele afectate să respecte cu strictețe instrucțiunile echipajelor de salvare. În caz de urgență extremă pe teritoriul ambelor țări, numărul unic ce poate fi apelat este 112.

„Îi îndemn pe turiști să nu vină în aceste zone, iar celor care se află deja aici le recomand insistent să își caute o destinație alternativă”, a declarat Sophie Brocas, prefectul departamentului Gironde. Hartă care ilustrează incendiile forestiere active din vestul Madridului. Sursa foto: Profimedia

De ce NU trebuie să îți anulezi singur vacanța prea devreme

Prima reacție a unui turist care vede imagini cu incendii în destinația sa de vacanță este să își anuleze imediat rezervările. Experții din industria turismului avertizează însă că o decizie grăbită te poate lăsa fără bani.

Dacă anulezi călătoria din propria inițiativă doar din teama de a pleca, companiile de asigurări consideră acest lucru drept „lipsă de intenție de a călători” (disinclination to travel), un motiv care nu este acoperit de nicio poliță standard. Prin urmare, vei pierde dreptul la rambursare sau la reprogramare.

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Sfatul specialiștilor este să aștepți până aproape de data plecării. Dacă agenția de turism sau compania aeriană anulează pachetul din cauza condițiilor de siguranță, ești îndreptățit la restituirea integrală a banilor.

Pachete turistice complete: Dacă ai cumpărat un pachet de la o agenție (zbor plus cazare), iar vacanța este anulată, ai dreptul la rambursarea tuturor serviciilor incluse.

Rezervări separate: Dacă ai rezervat biletul de avion și cazarea pe cont propriu, va trebui să negociezi cu fiecare furnizor în parte. Compania aeriană îți poate da banii înapoi pe zbor dacă acesta este anulat, însă unitatea de cazare poate refuza rambursarea dacă proprietatea nu este direct afectată de incendiu.

Capcana asigurărilor de călătorie: doar jumătate acoperă dezastrele naturale

Există o concepție greșită potrivit căreia o asigurare de călătorie te protejează automat împotriva oricărui eveniment neprevăzut. În realitate, analiza pieței arată că doar aproximativ jumătate dintre polițele de asigurare existente conțin clauze specifice pentru „catastrofe” sau întreruperi de călătorie cauzate de fenomene meteorologice extreme.

Reprezentanții Asociației Asigurătorilor explică faptul că polița te poate despăgubi pentru cazare suplimentară sau zboruri de repatriere doar dacă include în mod expres acoperire pentru dezastre naturale sau perturbări majore ale călătoriei. De aceea, citirea cu atenție a termenilor și condițiilor din contract este crucială înainte de a efectua orice solicitare.

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Cum vor schimba riscurile climatice prețul vacanțelor în viitor

Efectele încălzirii globale se văd deja direct în buzunarul călătorilor. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, suprafața de teren arsă de incendiile de vegetație din Europa a crescut cu 57% din vara anului 2022 până în prezent, fenomenele devin tot mai frecvente și mai intense.

Deși companiile de asigurări nu au modificat radical clauzele pe termen scurt – păstrând formulări generale privind „vremea severă” fără a impune praguri fixe de temperatură -, tendința pe termen lung este clară.

Pe măsură ce anumite regiuni din sudul Europei devin zone de înalt risc în lunile de vară, este foarte probabil ca tarifele polițelor de asigurare să crească semnificativ, iar unele destinații să devină aproape imposibil de asigurat pe timpul sezonului estival.

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