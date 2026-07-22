Ce este bacșișul și de ce se oferă

Bacșișul este termenul care definește o sumă de bani oferită de un client unui angajat, fie în numerar, fie prin plată cu cardul bancar, ca gest de apreciere pentru prestarea unui serviciu de calitate. Deși este o practică tradițională specifică frizerilor, chelnerilor, livratorilor sau angajaților hotelurilor, bacșișul este facultativ și rămâne exclusiv la aprecierea clientului.

Munca în domeniul HoReCa, în special cea din restaurante, este cunoscută pentru solicitările fizice pe care le implică, presupunând ore îndelungate petrecute în picioare și pauze reduse pe parcursul programului, relatează Innovorder. Deoarece salariile din acest sector de activitate nu sunt foarte generoase, bacșișul funcționează ca un stimulent financiar important, care poate crește semnificativ veniturile angajaților.

Dincolo de rolul de recompensă pentru serviciul oferit, bacșișul acționează și ca factor motivațional, încurajând personalul să-și îmbunătățească constant performanțele. În general, managerul localului este cel responsabil de estimarea sumelor încasate sub formă de bacșiș de către angajați și de înregistrarea acestora în evidențele contabile.

De unde provine termenul de „bacșiș”

Istoria termenului de „bacșiș” datează încă din secolul al XVI-lea, într-o perioadă în care clienții au început să ofere sume de bani drept răsplată pentru serviciile pe care le primeau. Termenul își are originea în limba turcă, fiind adaptat din cuvântul „bahşiş”, care înseamnă „dar, cadou, atenție”. El a fost preluat și păstrat ca atare și în limba română, păstrându-și sensul de mică atenție bănească oferită drept recompensă.

Alături de alte cuvinte de proveniență turcă („ciubuc”, „peșcheș”), „bacșiș” a intrat în limba română în perioada în care Țările Române erau sub dominația Imperiului Otoman și s-a răspândit mai ales în secolul al XVIII-lea, în timpul domniilor fanariote. La momentul pătrunderii sale în limba română, bacșișul reprezenta o modalitate de fidelizare a supușilor și un simbol al ierarhiei sociale, fiind acordat exclusiv persoanelor considerate inferioare din punct de vedere social și material, potrivit Deștepți.ro.

Abia la mijlocul secolului al XX-lea practica s-a generalizat în restaurante, cafenele și teatre. Alte surse indică o origine persană a termenului („bakhshesh”). În Occident este folosit acronimul „T.I.P.” („To Insure Promptitude”), tradusă prin „pentru a garanta promptitudinea” sau „pentru a asigura un serviciu prompt”.

Cât bacșiș ar trebui să lași

Valoarea recomandată pentru bacșiș diferă de la o țară la alta. Există destinații unde practica este interzisă, în timp ce în altele se lasă până la 25% din valoarea notei de plată. În unele state, precum Belgia, Italia, Țările de Jos, Hong Kong sau Noua Zeelandă, bacșișul este inclus în nota de plată, iar alteori bacșișul se lasă separat, după achitarea consumației. Această practică nu poate fi delimitată strict pe criterii regionale. Chiar și pe același continent, așa cum este Europa, diferențele privind bacșișul sunt semnificative.

Totuși, de obicei, se poate lăsa între 5% și 15% din valoarea notei de plată sau chiar până la 30%, așa cum se întâmplă în Statele Unite. În România, bacșișul standard se situează între 5% și 10%. Înainte de orice călătorie este bine să te informezi pentru a afla dacă se lasă bacșiș în țara pe care urmează să o vizitezi, deoarece în unele locuri, această practică poate fi considerată nepotrivită sau chiar jignitoare, așa cum este în multe țări din Asia. În situațiile în care suma potrivită nu este clară, este recomandat fie să oferi cât consideri, fie să întrebi un localnic, informează 22places.com.

Înțelegerea culturii bacșișului

Practicile legate de bacșiș pot varia considerabil în funcție de țară, de politicile stațiunii și de normele culturale locale. În multe resorturi de lux, bacșișul face parte din experiența de serviciu așteptată, deoarece angajații se bazează frecvent pe aceste sume pentru a-și suplimenta veniturile. Cu toate acestea, modul de abordare a bacșișului poate diferi de la o unitate la alta, motiv pentru care este esențial să te familiarizezi cu aceste aspecte înainte de sosire. Iată câteva metode prin care poți afla regulile de bacșiș ale unui hotel:

  • Consultă site-ul oficial al hotelului sau hotelul direct. Multe hoteluri oferă informații despre politica de bacșiș pe site-ul lor oficial. Dacă astfel de detalii nu sunt disponibile, poți contacta hotelul direct, prin telefon sau e-mail.
  • Verifică broșura de informații pentru oaspeți. La sosire, consultă broșura de informații din cameră sau varianta digitală a acesteia. Hotelurile includ frecvent secțiuni dedicate politicii de bacșiș și recomandări pentru diverse servicii.
  • Observă taxele de serviciu de pe nota de plată. Când mănânci la restaurantul hotelului sau folosești alte servicii, verifică nota de plată pentru eventuale taxe de serviciu deja incluse. În unele unități, o astfel de taxă se adaugă automat, ceea ce poate influența decizia de a oferi un bacșiș suplimentar.
  • Cere sfatul concierge-ului sau al personalului de la recepție. Angajații hotelului, în special concierge-ul și personalul de la recepție, pot oferi informații despre practicile obișnuite de bacșiș din hotel și din orașul respectiv. Ei îți pot spune care sunt sumele potrivite și la ce servicii poți să oferi bacșiș.
  • Informează-te despre eticheta generală a bacșișului. Dacă ești turist străin și nu găsești informații specifice despre politica de bacșiș a unui hotel este util să te familiarizezi cu regulile generale de etichetă, care sunt în funcție de nivelul serviciului și de tipul hotelului, aflăm de pe blla.org.
  • Folosește forumurile de turism și recenziile. Comunitățile online de turism și platformele specializate pot oferi de recenzii și informații de la alți turiști despre practicile de bacșiș din anumite hoteluri. Site-uri ca TripAdvisor sau Reddit găzduiesc frecvent discuții pe tema asta.

Aplicând aceste metode, poți obține o imagine mai clară asupra politicii de bacșiș a unui hotel și te poți asigura că sumele oferite corespund atât regulilor unității, cât și obiceiurilor locale.

Ce bacșiș ar trebui să dai la hotel

Ai ajuns la hotel, bagajistul ți-a cărat trolerele, camera este impecabilă, iar concierge-ul ți-a găsit o masă la restaurant, iar tu te întrebi, firesc, cui și cât ar trebui să dai bacșiș. Confuzia este justificată deoarece la hotel intervin mai mulți angajați, cu servicii diferite, în momente diferite, fără un procent unic de aplicat la prețul camerei. Iată cum ar trebui să procedezi:

Camerista: bacșiș zilnic, nu la final

Camerista îngrijește camera zilnic, motiv pentru care merită o recompensă constantă, nu doar una simbolică la finalul sejurului. Suma recomandată este de 2-5 euro pe zi, deoarece este posibil ca persoane diferite să se ocupe de curățenie pe durata șederii, iar un bacșiș oferit doar la check-out riscă să nu ajungă la toate cele implicate. Banii se lasă într-un loc vizibil, pe birou sau pe noptieră, ideal cu un bilet de mulțumire. Suma poate crește dacă sunt copii care lasă camera dezordonată, dacă s-au cerut servicii suplimentare ori dacă este vorba de un hotel de lux, și poate fi redusă la unități cu tarife mai mici sau pentru șederi foarte scurte.

Bagajistul: bacșiș calculat per bagaj

Bagajiștii cară valizele, fac un scurt tur al camerei și aduc, la nevoie, prosoape sau gheață. Bacșișul se calculează în funcție de numărul și de greutatea bagajelor: în medie 2 euro per bagaj, cu variații de 1-2 euro pentru bagaje ușoare și 4-5 euro pentru cele mai voluminoase. La hotelurile de lux, suma recomandată crește la 4-6 euro per bagaj, iar la resorturile cu volum mare de bagaje de familie poate ajunge la 5 euro per bagaj. Dacă bagajele sunt depozitate temporar, bacșișul se oferă la recuperare, nu la predare, și se dă imediat, direct în mână. Împrumutarea căruciorului bagajistului doar pentru a evita bacșișul nu este o soluție potrivită, deoarece serviciul și căruciorul vin la pachet.

Concierge-ul: bacșiș proporțional cu efortul

Recompensa pentru concierge depinde de complexitatea cererii. Pentru solicitări simple – recomandări, indicații, rezervări obișnuite – se dau între 5 și 9 euro. Pentru asistență moderată, precum obținerea unei mese la un restaurant popular sau organizarea unui transport, suma recomandată este de 9-18 euro. Pentru cereri complexe sau de ultim moment, care implică relații și efort considerabil – bilete greu accesibile, experiențe speciale, rezolvarea unor situații neobișnuite – bacșișul poate fi cuprins între 18 și 45 de euro sau mai mult. Pentru întrebări rapide sau informații banale nu se dă bacșiș. Unii turiști recompensează concierge-ul la finalul sejurului, alții după fiecare cerere, însă ambele variante sunt acceptate, conform smartertravel.com.

Valetul de parcare: bacșiș de câte ori îți aduce mașina

Obiceiul este destul de rar în România, dar des întâlnit în alte țări. Deși parcarea cu valet include, de regulă, o taxă de serviciu care revine hotelului, bacșișul rămâne o practică separată, cuvenită angajatului. Suma standard este de 5-9 euro, oferită când mașina este adusă înapoi, nu la predare. Vremea nefavorabilă sau un vehicul dificil de manevrat justifică o sumă mai mare, iar în cazul recuperărilor multiple, pe durata unui sejur mai lung, bacșișul se oferă de fiecare dată.

Room service: verifică nota înainte de a oferi bacșiș

Multe hoteluri includ deja un bacșiș de 15-20% pe nota de plată pentru room service, alături de taxe de livrare și de serviciu. În acest caz nu mai este necesar un bacșiș suplimentar. Dacă gratuitatea nu este inclusă, se recomandă un bacșiș de 15-20% din valoarea notei de plată, ca la restaurant. Este de preferat numerarul pentru că ajunge direct la persoana care face livrarea.

Ușierii și spa-ul: reguli punctuale

Ușierii hotelurilor sunt recompensați pentru servicii concrete, de 1-4 euro pentru chemarea unui taxi, 1-2 euro per bagaj pentru asistență la încărcare, dar nu pentru simpla deschidere a ușii, care face parte din atribuțiile lor de bază. Pentru tratamentele de spa se aplică același bacșiș ca la un salon de înfrumusețare, adică 15-20%, și se oferă la achitarea notei sau direct terapeutului.

Când să NU dai bacșiș

Trebuie să reții că NU este necesar să oferi bacșiș pentru fiecare interacțiune cu personalul hotelului. Iată situațiile în care bacșișul nu este așteptat:

  • Check-in la recepție. Cu excepția cazului în care angajatul a depășit vizibil serviciul standard pentru a rezolva o problemă, nu este necesar nici un bacșiș.
  • Întrebări rapide sau indicații de orientare. O simplă întrebare adresată concierge-ului nu implică nici un bacșiș.
  • Facilități deja incluse. Dacă hotelul oferă gratuit cafea, ziare sau serviciu de shuttle ca beneficiu standard, nu este necesar bacșiș doar pentru folosirea acestora.
  • Servicii de mentenanță sau suport tehnic. Dacă vine un tehnician în cameră să repare televizorul sau să regleze aerul condiționat, acesta nu așteaptă bacșiș.

Vezi şi care este diferența dintre hotel și motel!

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