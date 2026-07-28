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O viață dedicată Terapiei Intensive: „În 22 de ani nu mi s-a mai întâmplat să fim atât de umiliți”

Mihaela Iauru lucrează de 22 de ani ca asistent medical de anestezie și terapie intensivă (ATI) la Spitalul Floreasca. A ales acest domeniu din pasiune și din dragoste profundă pentru semeni, trecând prin două decenii de gărzi dificile, alături de pacienți aflați la granița dintre viață și moarte. În noua grilă de salarizare propusă, pierderea ei lunară este calculată la aproximativ 900 de lei.

„În 22 de ani nu mi s-a mai întâmplat să fim atât de umiliți ca astăzi. Nu e o plăcere să vin și să strig drepturile în stradă. Eu îmi doresc să fiu alături de pacienții mei! Toți pacienții critici sunt îngrijiți, toate urgențele sunt asigurate, le cer scuze oamenilor pentru disconfortul creat. Dar și eu sunt om și eu am familie. Eu ce-i spun copilului meu dacă îmi taie din venit? ‘Mama nu mai are’? După 22 de ani și 7 ani de studii în acest domeniu, așa mă recompensează Guvernul? Pentru ei creșteri, pentru noi tăieri?”

„Am ajuns de râsul lumii. Veniți 12 ore într-o gardă la Floreasca!” Strigătul de disperare al cadrelor medicale intrate în grevă generală
Mihaela Iauru, asistentă medicală, Spitalul Floreasca. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

Spre deosebire de anii trecuți, barierele pentru personalul calificat din România s-au prăbușit. Mihaela atrage atenția că sistemul public este pe cale să piardă resursa sa cea mai valoroasă: „Față de acum 22 de ani când m-am angajat, suntem la un click distanță de a ne angaja în altă parte. Barierele terestre și lingvistice au dispărut și pot oricând să plec în afară sau în privat. Plec epuizată fizic și psihic după o zi de muncă, fiindcă nu este ușor să lucrezi zi de zi alături de pacienți foarte gravi, care sunt în comă de zile întregi. În secția noastră avem un deficit de 20% pe Terapie Intensivă, ceea ce este foarte mult. Le transmit guvernanților ca măcar în al 12-lea ceas să aibă conștiință și să facă ce este corect. Ne-au făcut ridicoli!”

Garda de 12 ore de la Floreasca: „Plecăm cu mâncarea în sacoșă acasă și nu avem timp de toaletă”

Pentru cadrele medicale care asigură turele de 12 ore pe secțiile cu profil chirurgical sau ATI, ritmul este adesea inuman. Cristian Bistureanu, asistent medical la Floreasca, a adresat o invitație directă celor care iau decizii în birourile din Guvern:

„Am ajuns de râsul lumii, o țară europeană cu drepturi depline să se plângă că nu își mai poate achita datoriile de zi cu zi! Noi trebuie să fim la capul pacientului, nu avem ce să căutăm aici! Dar ne-au determinat, ne-au împins… cuțitul ne-a ajuns la os. Veniți o zi la Spitalul Floreasca! Veniți într-o gardă, veniți 12 ore pe o secție de chirurgie sau într-un bloc operativ, să vedeți cum decurg lucrurile și cum aleargă un asistent de la un capăt la altul! Cum nu au timp să-și mănânce pachetul de acasă și se întorc cu mâncarea în sacoșă, cum nu au timp să meargă la toaletă! Asta este realitatea, nu mai este loc de cosmetizare. Vrem dreptate pentru sănătate!”

O singură asistentă la 40 de pacienți imobilizați

Tabloul deficitului de personal devine alarmant pe secțiile cu pacienți dependenți complet de îngrijiri. Daniela Oica și Ana Răducanu, asistente medicale generaliste pe secția Ortopedie 3, descriu condițiile extreme în care lucrează.

„Am ajuns de râsul lumii. Veniți 12 ore într-o gardă la Floreasca!” Strigătul de disperare al cadrelor medicale intrate în grevă generală
Asistente medicale în grevă generală, de la secția de Ortopedie, Spitalul Floreasca. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

„Suntem foarte puțini, nu acoperim nici măcar necesitatea pacienților. O infirmieră la 10 saloane, cu 25, 30 până la 45 de paturi cu pacienți imobilizați la pat, cu fracturi, cu operații grele. Cu gărzi, sâmbete și duminici ajungem la un salariu de 5.500 de lei. Dacă ni se taie sporurile și hrana de masă, rămânem la 4.000 de lei. Ajungem să fim plătiți mai puțin ca la un supermarket, deși avem responsabilități uriașe pe umeri”, explică Daniela Oica.

Ana Răducanu completează că pe tura de noapte situația devine critică: o singură asistentă și o singură infirmieră rămân să îngrijească peste 30-40 de pacienți imobilizați. Din cauza protestului, șase operații programate pentru ziua respectivă au fost amânate.

Munca fizică grea a infirmierilor: „Plecăm cu bășici în tălpi acasă”

Dimensiunea umană a protestului se reflectă și în vorbele Gabrielei Constantin, infirmieră cu o vechime de 9 ani la Floreasca și 20 de ani în sistemul sanitar, în prezent pe secția ATI 2 Toxicologie:

„Meseria îmi place și o fac cu foarte mare plăcere și empatie, că altfel mă făceam vânzătoare. Îmi place să alin suferința unui om, să-l știu curat, hrănit, să-i dau o cană cu apă. Dar plecăm cu bășici în tălpi acasă, doamnă! Știți ce înseamnă să nu mai poți să mergi după 12 ore de muncă și 4 ore de navetă? Vin cu unghiile tăiate din carne… M-aș face mai bine vânzătoare la mall, să am unghii puse și bijuterii pe mine, nu să fim călcați în picioare de guvernanți care dorm pe scaune.”

Avertismentul medicilor: Depopularea spitalelor de stat

Din punct de vedere medical și administrativ, Prof. univ. dr. Radu Țincu, șeful secției ATI-Toxicologie, atrage atenția că nemulțumirile trec dincolo de problema salariilor, atingând siguranța actului medical.

„În terapie intensivă, nicio secție din țară nu funcționează cu personalul conform normativelor. Avem deficit de asistenți, infirmiere și medici. La noi în spital am un deficit de 28-30 de asistenți medicali pe secție, doar pentru că posturile nu se regăsesc pe organigramă conform noilor ordine de ministru. Un asistent ATI are nevoie de cel puțin 8 luni până la un an de pregătire; mutarea cuiva din altă secție nu este o soluție eficientă. Dacă tăierile salariale vor lovi tocmai ATI-ul și camerele de gardă, vom asista la o migrație masivă dinspre stat spre privat sau din România spre străinătate.”

Garanția oferită pacienților: Urgențele majore rămân acoperite 100%

Deși sindicatele au anunțat că greva este pe perioadă nedeterminată pe fondul lipsei de certitudini financiare din partea Guvernului, toate cadrele medicale de la Spitalul Floreasca au fost ferme într-o privință: bolnavii aflați în stare critică nu vor suferi.

Toate urgențele majore, pacienții din Terapie Intensivă și cazurile venite prin ambulanță sunt preluate, evaluate și tratate 100% conform protocolelor, cadrele medicale asigurând treimea de activitate prevăzută de lege.

Federația Sanitas a declanșat astăzi, 28 iulie, greva generală în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării, despre care spun că va diminua veniturile. Sindicaliştii au precizat că spitalele vor asigura numai asistenţa medicală şi serviciile de urgență. Mulți pacienți nu știu dacă să meargă în aceste zile în spitalele de stat. Ce faci dacă ai o urgență sau o operație programată și este grevă

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