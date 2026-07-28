Despre Munţii Bucegi

Munții Bucegi sunt printre cei mai impunători și populari din România, ridicându-se în estul Carpaților Meridionali. Masivul este delimitat natural de spectaculoasa Vale a Prahovei la est și de Culoarul Bran-Rucăr la vest. Punctul său culminant este Vârful Omu (2.507 m), adesea învăluit în nori. Dincolo de abrupturile stâncoase amețitoare, cheile adânci și cascadele zgomotoase, Bucegii sunt renumiți pentru platoul lor înalt, situat la peste 2.000 de metri altitudine.

Bucegii funcționează ca un adevărat muzeu geologic și botanic în aer liber. Flora masivului se remarcă prin pajiștile alpine presărate vara cu flori de colț, bujori de munte și garofițe, în timp ce pădurile dense de la poale adăpostesc urși, cerbi, mistreți și lupi. Pe stâncile cele mai abrupte pot fi observate capre negre. Tot pe platoul montan, eroziunea vântului a sculptat celebrele monumente ale naturii: Babele și Sfinxul, megaliticele de piatră care atrag anual mii de turiști.

Pentru pasionații de drumeție și mountain biking, masivul oferă o rețea uriașă de trasee. Accesul se face rapid din stațiunile de pe Valea Prahovei (Sinaia, Bușteni, Azuga), din zona Bran-Moeciu sau dinspre Dâmbovița (Moroeni). Pe lângă traseele clasice către Crucea de pe Caraiman sau Cascada Urlătoarea, interiorul masivului ascunde comori carstice deosebite: Cheile Zănoagei, apele turcoaz ale Lacului Scropoasa, Cheile Orzei și Peștera Ialomiței, cu schitul său istoric construit chiar la intrarea în grotă.

Despre Munţii Leaota

Munții Leaota, parte integrantă a Carpaților Meridionali, se individualizează în peisajul montan românesc prin sălbăticia lor remarcabilă și prin relieful impunător, dominat de Vârful Leaota (2.133 m). Geografic, acest masiv acoperă o suprafață întinsă de aproximativ 240 km² și este clar delimitat de văi adânci și culoare bine cunoscute:

La nord: se învecinează cu Munții Piatra Craiului prin Culoarul Rucăr-Bran;

se învecinează cu Munții Piatra Craiului prin Culoarul Rucăr-Bran; La est: este separat de Munții Bucegi prin Valea Brăteiului;

este separat de Munții Bucegi prin Valea Brăteiului; La vest: râul Dâmbovița îl desparte de Munții Iezer-Păpușa;

râul Dâmbovița îl desparte de Munții Iezer-Păpușa; La sud: se domolește treptat în zona Subcarpaților.

Dincolo de frumusețea peisajului, așezarea sa îi conferă un rol ecologic extrem de important, funcționând ca un culoar natural de trecere pentru fauna sălbatică mare aflată în mișcare între masivele învecinate.

Diversitatea naturală a Munților Leaota este impresionantă, adăpostind peste 800 de specii de plante distribuite pe etaje de vegetație. La altitudini medii, versanții sunt acoperiți de păduri bogate de fag și rășinoase, urmate mai sus de molidișuri compacte și zăvoaie de-a lungul apelor. În zonele înalte, pădurile lasă locul tufărișurilor subalpine, stâncăriilor și pajiștilor alpine, unde pot fi întâlnite rarități floristice protejate de lege, precum floarea de colț, garofița de munte, tisa, zâmbrul și tufele aprinse de bujor de munte (smirdar).

Această floră bogată oferă adăpost unei faune carpatice tipice și extrem de bine conservate. Pădurile și crestele sunt populate de prădători mari precum ursul brun, lupul și râsul, dar și de căprioare, mistreți sau păsări deosebite, printre care se remarcă cocoșul de munte și uliul păsărar, în timp ce apele reci de munte sunt populate de păstrăvi.

Pentru că masivul a rămas ferit de turismul de masă și nu dispune de o infrastructură dezvoltată, el a devenit o destinație de refugiu ideală pentru cei care caută solitudinea, drumețiile liniștite, schiul de tură și ciclismul montan în zone izolate. Accesul se face din satele pitorești de la poalele sale: Moeciu de Sus, Fundata, Fundățica, Rucăr sau Podu Dâmboviței în nord, Stoenești în sud și Runcu în partea de est. Un punct de atracție deosebit îl reprezintă rezervația geologică și peisagistică de la Cetățeni, aflată la marginea sudică a masivului, un loc încărcat de istorie datorită microreliefului carstic și Mănăstirii Cetățuia Negru Vodă, sculptată direct în stâncă.

Cabana Babele – Vârful Omu (Bucegi)

Dificultate: Medie

Medie Marcaj: Bandă galbenă

Bandă galbenă Durată: 2,5 – 3 ore (doar dus)

2,5 – 3 ore (doar dus) Diferență de nivel: ~400 m | Lungime: ~5-6 km

Traseul care leagă Cabana Babele de Vârful Omu este una dintre cele mai populare, spectaculoase și accesibile drumeții de mare altitudine din România.

Aventura începe de pe platoul Bucegilor, de la Cabana Babele (2.206 m), zonă accesibilă rapid cu telecabina din Bușteni. Poteca pornește lin spre nord, ocolind mai întâi impunătorul Vârf Caraiman, și șerpuiește pe sub stâncăriile spectaculoase ale Colților Obârșiei. Fiind o potecă de platou înalt, drumeția oferă panorame uluitoare spre Valea Prahovei, Crucea Caraiman și interiorul masivului. Ultima porțiune devine mai solicitantă, implicând un urcuș final pe sub Vârful Bucura Dumbravă până la Vârful Omu (2.507 m) și celebra cabană construită direct pe stâncă.

Vârful Omu – Culmea Doamnele – Cabana Padina (Bucegi)

Dificultate: Medie

Medie Marcaj: Bandă roșie (până în Șaua Doamnele), apoi Triunghi roșu (spre Padina)

Bandă roșie (până în Șaua Doamnele), apoi Triunghi roșu (spre Padina) Durată: 3 – 3,5 ore (doar coborâre)

3 – 3,5 ore (doar coborâre) Diferență de nivel: ~1.000 m (coborâre) | Lungime: ~9 km

Acest traseu dezvăluie latura mai puțin umblată și mai sălbatică a Bucegilor. Culmea Doamnele este o spinare muntoasă masivă care se desprinde direct de sub Vârful Omu și coboară spre sud-vest.

Drumeția pornește de la Cabana Omu, lasă rapid în urmă agitația vârfului și coboară ușor pe sub Vârful Găvanele, urmând linia crestei. Mergi pe o potecă îngustă de iarbă suspendată între văi adânci, având în permanență în stânga căldările glaciare. Din Șaua Doamnele începe o coborâre mai pronunțată în serpentine. Peisajul alpin face treptat loc jnepenișului și pădurilor de molid, traseul încheindu-se pe platoul de la Cabana Padina.

Cabana Zănoaga – Cascada Şapte Izvoare (Bucegi)

Dificultate: Ușoară spre medie

Ușoară spre medie Marcaj: Cruce albastră

Cruce albastră Durată: ~1,5 ore (doar dus)

~1,5 ore (doar dus) Diferență de nivel: ~200 m | Lungime: ~3 km

Una dintre cele mai pitorești și accesibile drumeții din interiorul masivului. Traseul începe de la Cabana Zănoaga (1.400 m) și pătrunde rapid în spectaculoasele Chei ale Zănoagei.

Poteca coboară prin pădure însoțind râul Ialomița, trece peste câteva punți de lemn suspendate și ajunge la Lacul Scropoasa, renumit pentru apele sale de un verde-turcoaz ireal. Ocolind malul lacului, ajungi în scurt timp la Cascada Șapte Izvoare, ale cărei șuvoie țâșnesc direct din stâncă. Apa de aici este recunoscută pentru puritatea sa extremă și gradul foarte scăzut de mineralizare. Întoarcerea se face pe același traseu.

Cota 1400 – Cabana Piatra Arsă (Bucegi)

Dificultate: Medie

Medie Marcaj: Bandă albastră

Bandă albastră Durată: 2,5 – 3 ore

2,5 – 3 ore Diferență de nivel: ~550 m | Lungime: ~6 km

O drumeție clasică ce face trecerea directă de la etajul forestier la golul alpin. Punctul de start este Cota 1400 (accesibil cu mașina din Sinaia sau cu telegondola).

Poteca urcă susținut pe sub Vârful Furnica, urmărind linia telegondolei. Această primă parte oferă perspective largi asupra Văii Prahovei și Munților Baiului. Pe măsură ce panta se îmblânzește, traseul părăsește jnepenișul și iese pe platoul neted al Bucegilor (în apropiere de Cota 2000). De aici, drumul devine o plimbare relaxantă pe plaiul montan până la Complexul Sportiv și Cabana Piatra Arsă (1.950 m).

Cabana Brătei – Vârful Leaota (Leaota)

Dificultate: Medie

Medie Marcaj: Cruce roșie

Cruce roșie Durată: 3,5 – 4 ore (urcare) | ~7-8 ore (dus-întors)

3,5 – 4 ore (urcare) | ~7-8 ore (dus-întors) Diferență de nivel: ~930 m

Reprezintă cea mai scurtă variantă de urcare pe cel mai înalt punct din Munții Leaota. Traseul pornește din spatele Cabanei / Cantonului Silvic Brătei (1.200 m) și urcă pieptiș prin pădure de-a lungul piciorului Muntelui Rătei.

După ce se părăsește pădurea și se intră în golul alpin, poteca devine mult mai lină. Traseul continuă pe linia crestei peste Vârful Rătei 1 (2.005 m) și Rătei 2, oferind panorame spectaculoase către abruptul vestic al Bucegilor și către Munții Iezer-Păpușa. În final, poteca înierbată ajunge la piramida geodezică de pe Vârful Leaota (2.133 m).

Acces auto: Punctul de start se află în județul Dâmbovița. Din DN 71 (Târgoviște – Sinaia), la ieșirea din Moroeni (zona taberei Căprioara), se virează la stânga pe drumul forestier ce însoțește Valea Ialomiței și apoi Valea Brateiului până la Cantonul Brătei. Drumul este pietruit, dar practicabil vara cu atenție. Accesul din București durează aproximativ 2 ore și 40 de minute.

Dacă te-ai hotărât deja să explorezi unul dintre aceste trasee, nu uita că o drumeție reușită începe întotdeauna cu o bună planificare. Pentru hărți detaliate, track-uri GPS actualizate și informații esențiale despre orientarea pe munte, accesează cu încredere platforma Munții Noștri.

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