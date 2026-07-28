Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Despre frunzele de nuc

Nucile sunt apreciate atât pentru gustul lor, cât și pentru valoarea nutritivă. Sunt bogate în grăsimi nesaturate, conțin proteine, fibre, vitamine și minerale. Nucul însă nu a fost folosit de-a lungul timpului doar pentru fructele sale. În gospodăriile tradiționale, frunzele, cojile verzi și, uneori, alte părți ale arborelui au fost valorificate pentru prepararea unor infuzii, decocturi sau soluții pentru îngrijirea pielii, a părului sau chiar pentru anumite afecțiuni ușoare.

Totuși, întrebuințările tradiționale trebuie privite și cu prudență. Frunzele de nuc nu au aceeași compoziție și nu sunt considerate la fel de sigure precum miezul nucilor, iar faptul că provin de la un arbore ale cărui fructe sunt comestibile nu înseamnă neapărat că pot fi consumate oricum, în orice cantitate și pentru perioade îndelungate.

Ce conțin frunzele de nuc

În scop medicinal sunt folosite frunzele uscate ale nucului comun, Juglans regia. Acestea conțin în special taninuri, flavonoide și alți compuși fenolici, precum și cantități variabile de acizi fenolici și proantocianidine.

Taninuri cu efect astringent

Taninurile sunt substanțe cu efect astringent. Aplicate pe piele, acestea pot reduce temporar secrețiile. Acest efect explică utilizarea tradițională a frunzelor de nuc pentru transpirația abundentă a mâinilor și picioarelor și pentru unele iritații superficiale ale pielii. Administrate intern în cantități mari, taninurile pot însă irita stomacul și pot favoriza greața, disconfortul abdominal sau constipația.

Flavonoide și polifenoli cu efect antioxidant și antiinflamator

Flavonoidele și ceilalți polifenoli sunt compuși pe care planta îi produce, printre altele, pentru a se apăra de factorii de mediu.

În studiile de laborator, extractele din frunze de nuc au manifestat activitate antioxidantă, antiinflamatoare și antimicrobiană. Acest lucru arată că frunzele conțin substanțe biologic active, dar nu dovedește că o cană de ceai poate trata o infecție sau o boală inflamatorie.

Atenționări privind juglona

Un alt compus caracteristic nucului este juglona. Cantitatea acesteia poate varia în funcție de starea frunzelor, perioada recoltării, uscarea lor și metoda de preparare.

În frunzele uscate poate fi prezentă numai în cantități mici, dar posibila sa prezență reprezintă unul dintre motivele pentru care administrarea internă necesită prudență.

În evaluarea sa, Agenția Europeană pentru Medicamente a considerat că datele disponibile nu sunt suficiente pentru a susține utilizarea pe cale orală a extractelor din frunze de nuc, inclusiv din cauza incertitudinilor privind juglona.

Compoziția frunzelor nu este fixă. Ea diferă în funcție de soiul nucului, climă, sol, vârsta frunzei, momentul recoltării și felul în care planta este uscată și păstrată. Din acest motiv, două ceaiuri preparate din aceeași cantitate aparentă de frunze pot avea concentrații destul de diferite.

Descoperă și Nucul – plantare și îngrijire. Curiozități despre nuci

Ce beneficii și utilizări poate avea ceaiul din frunze de nuc

Ce beneficii și utilizări poate avea ceaiul din frunze de nuc ( Foto Shutterstock)
Ce beneficii și utilizări poate avea ceaiul din frunze de nuc ( Foto Shutterstock)

Îngrijirea scalpului și a părului gras

Decoctul din frunze de nuc este întâlnit și în rețetele populare pentru clătirea părului gras și a scalpului. Efectul astringent poate reduce temporar senzația de scalp gras, iar culoarea brună a ceaiului poate da părului închis la culoare o nuanță ceva mai intensă.

Preparatul poate păta temporar pielea, unghiile, prosoapele și hainele și poate modifica ușor nuanța părului deschis la culoare. Unele persoane folosesc ceaiul din frunze de nuc tocmai pentru a-și închide părul la culoare.

Poate ajuta în inflamațiile ușoare și superficiale ale pielii

Decoctul din frunze de nuci este folosit extern, sub formă de comprese sau spălături locale, pentru calmarea unor inflamații minore ale pielii.

Acțiunea poate fi explicată în principal prin taninurile astringente și prin compușii fenolici din frunze. În studiile de laborator, diferite extracte au prezentat și efecte antiinflamatoare sau antibacteriene, dar acestea nu înseamnă că preparatul poate trata o infecție propriu-zisă.

Decoctul poate fi folosit pentru iritații ușoare, pe suprafețe mici și pe pielea intactă, dar nu pe răni, ulcerații, arsuri sau leziuni infectate.

Poate reduce temporar transpirația excesivă a mâinilor și picioarelor

Băile locale cu decoct din frunze de nuc sunt recunoscute ca remediu tradițional pentru transpirația excesivă a palmelor și tălpilor. Taninurile au un efect astringent și pot reduce temporar secrețiile de la suprafața pielii.

Efectul este local și nu înlătură cauza transpirației abundente. Uneori, transpirația excesivă poate avea legătură cu anumite medicamente, cu tulburări hormonale, infecții sau alte probleme de sănătate.

Descoperă și Ce este decoctul, cum se obţine şi care sunt utilizările acestuia

Antimicrobian și antifungic

Extractele din frunze de nuc au manifestat, în anumite studii de laborator, activitate împotriva unor bacterii și ciuperci. Aceste rezultate pot explica de ce frunzele au fost folosite tradițional pentru piele, scalp sau băi ale picioarelor.

Nu există însă dovezi clinice suficiente că decoctul tratează infecții bacteriene, candidoze, micoza piciorului sau alte infecții fungice.

Poate ajuta în caz de diaree

În medicina populară, ceaiul din frunze de nuc a fost consumat pentru diaree ușoară, scaune moi și diferite neplăceri digestive. Posibilul efect astringent apare datorită taninurilor, dar nu există studii clinice suficiente care să stabilească eficiența ceaiului, doza potrivită și siguranța administrării interne.

Din acest motiv, specialiștii nu recomandă ceaiul din frunze de nuc drept tratament standard pentru diaree. O astfel de problemă poate avea cauze foarte diferite, iar riscul principal, mai ales la copii și vârstnici, este deshidratarea.

Ar putea influența glicemia

Frunzele de nuc au fost folosite tradițional și pentru scăderea glicemiei. Spre deosebire de alte întrebuințări populare, în acest caz există câteva studii clinice realizate pe persoane cu diabet de tip 2.

Unele au observat o îmbunătățire a anumitor valori ale glicemiei după administrarea unor extracte standardizate din frunze de nuc, în timp ce altele nu au găsit efecte semnificative. O analiză a studiilor publicate a arătat că rezultatele sunt neuniforme și nu permit recomandarea frunzelor de nuc ca tratament naturist pentru diabet.

În plus, studiile au folosit extracte preparate și dozate în anumite condiții, nu ceai făcut în casă.

Cum se prepară ceaiul din frunze de nuc

Modul de preparare depinde de utilizarea dorită. Pentru uz extern este preferat decoctul, deoarece aceasta este forma mai concentrată.

Pentru comprese și spălături locale se folosesc aproximativ 3-5 grame de frunze uscate și mărunțite la 100 ml de apă. Frunzele se pun în apă rece, amestecul se aduce la fierbere și se menține la cald aproximativ 15 minute. După răcire se strecoară.

O compresă curată poate fi îmbibată în decoctul răcit și aplicată pe o suprafață mică de piele. Se poate aplica local de două până la patru ori pe zi.

Pentru mâini sau picioare, decoctul poate fi adăugat într-un recipient cu apă și utilizat ca baie locală.

Preparatul trebuie folosit proaspăt, deoarece nu conține conservanți. Nu se aplică fierbinte și nu se păstrează mai multe zile la temperatura camerei. Trebuie avut în vedere și faptul că lichidul brun poate colora pielea și păta textilele.

Pentru consum intern, se folosesc de obicei, una-două lingurițe de frunze uscate la aproximativ 250 ml de apă fierbinte. Se lasă acoperit 10-15 minute, apoi se strecoară. Dacă se folosește un produs comercial destinat în mod explicit administrării orale, trebuie urmate instrucțiunile producătorului.

Contraindicații și precauții

Preparatele din frunze de nuc nu trebuie aplicate pe răni deschise, ulcerații, arsuri, suprafețe mari de piele lezată sau zone cu semne clare de infecție. Dacă apar durere, puroi, umflare accentuată, febră sau extinderea leziunilor, este necesară evaluarea medicală.

Înaintea primei utilizări externe este prudent ca decoctul să fie testat pe o suprafață mică de piele. Aplicarea trebuie întreruptă dacă apar roșeață puternică, mâncărime, usturime, umflare sau vezicule.

Persoanele alergice la nuci ar trebui să fie prudente. Alergia la miezul de nucă nu presupune automat o reacție la frunze, dar administrarea internă nu este indicată fără aviz medical.

Siguranța în timpul sarcinii și alăptării nu a fost stabilită, astfel încât utilizarea medicinală nu este recomandată în aceste perioade. De asemenea, nu există suficiente date privind folosirea la copii și adolescenți sub 18 ani.

Pentru uz extern, recomandarea este ca preparatul să nu fie folosit mai mult de o săptămână fără sfatul unui medic sau farmacist. Dacă simptomele persistă ori se agravează, cauza lor trebuie investigată.

Consumul intern trebuie evitat sau discutat în prealabil cu medicul în cazul persoanelor care urmează tratamente pentru diabet, tensiune arterială sau alte afecțiuni cronice.

Din cauza conținutului de taninuri, ceaiul concentrat poate provoca disconfort gastric, greață sau constipație.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Unica.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.RO
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
„La 7, am simțit o prezență lângă pat ...” » Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu în vacanță
GSP.RO
„La 7, am simțit o prezență lângă pat ...” » Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu în vacanță
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Adevarul.ro
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!
Fanatik.ro
Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!
Motorina a sărit de 10 lei pe litru la Lukoil în București
Financiarul.ro
Motorina a sărit de 10 lei pe litru la Lukoil în București
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Stațiunea de lux de pe litoral unde iarba și buruienile au început să crească direct pe plajă
ObservatorNews.ro
Stațiunea de lux de pe litoral unde iarba și buruienile au început să crească direct pe plajă
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Un videoclip în stilul „Rick și Morty”, cu Trump în rolul principal, stârnește critici la adresa Casei Albe
Mediafax.ro
Un videoclip în stilul „Rick și Morty”, cu Trump în rolul principal, stârnește critici la adresa Casei Albe
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Redactia.ro
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Doi frați de 12 și 15 ani, înecați în apele Râului Moldova după ce au sărit să-și salveze sora. Cei doi au fost luați de curenții puternici
KanalD.ro
Doi frați de 12 și 15 ani, înecați în apele Râului Moldova după ce au sărit să-și salveze sora. Cei doi au fost luați de curenții puternici

Politic

Parteneri
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
ZiaruldeIasi.ro
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga
Fanatik.ro
CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem