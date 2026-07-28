Videoclipul a fost publicat pe canalul de Telegram al agenției de știri Tasnim, o entitate cunoscută pentru legăturile sale strânse cu Gărzile Revoluției Islamice (IRGC), structura militară ideologică a Iranului.

Intitulat explicit „Cum să o omori pe Melania Trump”, materialul prezintă imagini de la ieșirile publice ale primei-doamne, surprinzând traseul coloanei sale oficiale prin New York, precum și locurile și magazinele de lux pe care le frecventează în mod obișnuit.

Plan de atac detaliat și amenințări directe la adresa fiului președintelui

În cadrul materialului video, naratorul analizează rutina Melaniei Trump și prezintă vizitele acesteia la cumpărături drept vulnerabilități de securitate și oportunități pentru un eventual atac. La un moment dat, vocea din fundal propune un scenariu de infectare a articolelor de îmbrăcăminte achiziționate de prima-doamnă cu un agent neurotoxic.

Secvența finală a clipului mută atenția asupra fiului de 20 de ani al cuplului prezidențial, afișând un mesaj de avertisment direct: „Acesta este doar începutul. Barron Trump, așteaptă-ne”.

Membrii familiei prezidențiale beneficiază de protecție permanentă și măsuri stricte de securitate asigurate de Secret Service.

Dispozitivul de protecție acoperă atât deplasările acestora, cât și principalele reședințe, inclusiv Casa Albă, domeniul Mar-a-Lago, Trump Tower din New York și clubul de golf Bedminster.

Până în acest moment, nici biroul Melaniei Trump și nici reprezentanții Secret Service nu au emis comentarii oficiale cu privire la videoclipul difuzat de Teheran.

„Sânge pentru sânge” pe panourile din Teheran

Lansarea acestui videoclip se înscrie într-o serie tot mai agresivă de acțiuni propagandistice orchestrate de Iran. Cu doar câteva zile înainte, pe străzile din Teheran au apărut panouri publicitare uriașe care făceau apel deschis la răzbunare.

Pe acestea erau reprezentate chipurile președintelui Donald Trump, ale soției sale Melania și ale celor cinci copii ai liderului american — Don Jr., Ivanka, Eric, Tiffany și Barron —, alături de sloganul „Sânge pentru sânge”.

Donald Trump a confirmat public că este conștient de riscurile la care este expus din cauza operațiunilor de securitate comandate de la Teheran.

„Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm. Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni — dacă se întâmplă ceva, să-i bombardăm pur și simplu la un nivel pe care nu l-au mai văzut până acum”, a declarat Donald Trump pentru publicația The New York Post.

Contextul de securitate a determinat schimbări și în agenda publică a primei-doamne. Melania Trump a păstrat un profil extrem de discret în ultima perioadă, fiind absentă inclusiv de la Dineul Corespondenților de la Casa Albă — eveniment reprogramat după ce o tentativă anterioară de organizare din luna aprilie fusese anulată din cauza unui incident armat.

Serviciile secrete au zădărnicit un posibil atentat în Turcia

Tensiunile vin pe fondul unor dezvăluiri făcute de presa din Israel privind o posibilă tentativă de asasinat zădărnicită în timpul unui summit NATO desfășurat la Ankara.

Conform televiziunii israeliene Canal 12, oficiali de rang înalt de la Teheran au considerat vizita lui Donald Trump în Turcia drept o ocazie unică pentru a pune în aplicare un atac.

Planul ar fi fost interceptat de o agenție de informații occidentală, identificată ulterior de postul Canal 13 drept serviciul de spionaj al Israelului.

Avertismentul transmis de urgență părții americane l-a determinat pe președintele SUA să renunțe la aeronava oficială Air Force One și să folosească un alt avion pentru zborul de plecare din Turcia, asigurând astfel securitatea deplasării.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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