Anca Țurcașiu le-a oferit urmăritorilor un moment plin de emoție. Actrița a publicat imagini în care dansează alături de tatăl ei, în vârstă de 89 de ani, în timpul unui eveniment special. Filmarea a fost însoțită de un mesaj despre relația apropiată pe care o are cu părintele său, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Anca Țurcașiu, moment emoționant alături de tatăl ei

Anca Țurcașiu traversează o perioadă frumoasă atât pe plan profesional, cât și personal. Actrița se bucură de succes, de o relație de iubire și de sprijinul familiei, iar de curând a ales să împărtășească un moment deosebit petrecut alături de tatăl ei.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, cei doi dansează și se îmbrățișează în timpul unui eveniment. Actrița poartă o rochie elegantă, iar tatăl ei, care a împlinit 89 de ani, apare îmbrăcat într-un costum clasic.

„Momente care opresc timpul în loc!”

Filmarea a fost însoțită de un mesaj prin care Anca Țurcașiu și-a exprimat emoția pentru clipele petrecute alături de tatăl său. „Momente care opresc timpul în loc! Să-l strâng în brațe pe tata, în pași de dans, pe muzica dragului meu coleg Paul Surugiu! O nuntă de aur, de poveste!”, a scris Anca Țurcașiu în mediul online.

Postarea a adunat numeroase aprecieri și comentarii din partea urmăritorilor, care au remarcat legătura apropiată dintre cei doi.

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Anca Țurcașiu: „Să fiu alături de tata… mi se pare minunat!”

Actrița a publicat și un alt mesaj în care a vorbit despre bucuria de a-l avea pe tatăl său aproape într-un moment important din activitatea ei profesională.

„Să fiu alături de tata la un eveniment pe care-l moderez și la care am și un recital, wow, mi se pare minunat! Lets have a great party tonight! (Să avem o petrecere frumoasă în seara asta – n.r.)”, a mai scris vedeta.

Surpriza făcută de tatăl actriței

Nu este pentru prima dată când Anca Țurcașiu vorbește despre relația specială pe care o are cu tatăl ei. În urmă cu ceva timp, actrița le-a povestit urmăritorilor că acesta i-a făcut o vizită neașteptată, având un scop bine stabilit.

Tatăl vedetei și-a dorit să învețe să folosească aplicațiile de pe telefonul mobil, inclusiv pentru plata facturilor online.

„Ce surpriză minunată! Când am ajuns acasă, l-am găsit pe tata! Vizita lui inopinată mi-a adus atât de multă bucurie! Ce credeți? A venit să ia «cursuri» de aplicații pe telefon!

S-a săturat să meargă să plătească facturile și a avut răbdare să-l învăț cum să rezolve plățile din telefon. Mi s-a părut grozav că, la 88 de ani, vrea să învețe să se descurce în această nouă lume în care trăim. Aștept cu nerăbdare luna viitoare, să văd dacă a reținut!”, a povestit actrița.

De-a lungul timpului, Anca Țurcașiu a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei în viața sa, iar imaginile publicate recent confirmă încă o dată relația apropiată pe care o are cu tatăl ei.

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