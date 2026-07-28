Conform informațiilor furnizate de Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin, nava a rămas blocată în afara șenalului navigabil, în dreptul kilometrului fluvial 817+500, amonte de localitatea Cetate.

„În data de 28.07.2026, orele 00.45, am fost informați de către ofițerul de serviciu de la Oficiul de Căpitănie Calafat că nava de pasageri a eșuat în afara şenalului navigabil, la Km.flv. 817+500(amonte de loc. Cetate), la malul românesc al Dunării ”, au transmis oficialii.

Pe vas se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului, însă, nicio persoană nu este în pericol.

Șenalul navigabil nu este blocat, deocamdată nu a fost cerut sprijin extern pentru deblocare până în prezent.

Incidentul survine pe fondul secetei severe care afectează Europa, inclusiv Dunărea, al cărei debit la intrarea în România a scăzut la 1.650 mc/s, un nou minim istoric, conform datelor anunțate pe 19 iulie de Administrația Națională Apele Române. Situația este comparabilă cu seceta din 2005.

Astfel de valori nu au mai fost înregistrate de ani de zile. Mai exact, cel mai mic debit înregistrat în ultimii 30 de ani în luna iulie a fost în 2022 – 1.810 m3/s, conform Apele Române. Debitul minim istoric al Dunării la stația hidrometrică Baziaș a fost înregistrat în data de 13 ianuarie 1985 – 1.400 m cubi pe secundă, potrivit informațiilor furnizate de Apele Române anterior pentru Libertatea.

Locația în care nava de croazieră a rămas blocată Sursa foto: cruisemapper

„În zonă se află nava tehnică Concordia, care aparține AFDJ, și care efectuează măsurători ale nivelului apei pentru a găsi soluții pentru dezeșuarea vasului de croazieră. Conducătorul navei Viking Ullur nu a raportat alte probleme. Pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță, iar navigația în zonă se desfășoară normal”, a adăugat Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin.

Deși s-au efectuat mai multe manevre pentru deblocarea navei folosind mijloace proprii, acestea nu au avut succes.

Nava Viking Ullur se deplasa spre Vidin, Bulgaria, potrivit Actual de Mehedinți.

O croazieră de șapte zile pe această navă poate ajunge la 4.000 de dolari Sursa foto: cruisemapper

Aceasta efectuează croaziere de șapte zile de la București la Budapesta sau invers, care costă între 3.395 și 3900 de dolari, în funcție de perioada aleasă.

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