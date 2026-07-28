Eleva a obținut locul I și medalia de aur în Indonezia. Deși performanța ei a fost recunoscută de Ministerul Educației, care i-a oferit o diplomă de excelență, bursă de olimpic și i-a echivalat proba scrisă de la bacalaureat cu nota maximă, conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București s-a poziționat ferm împotriva înscrierii ei automate. În timp ce alte trei universități de medicină din țară (din Iași, Târgu Mureș și Brașov) au acceptat-o imediat fără examen în baza aceluiași premiu, UMFCD rămâne singura instituție care-i refuză elevei dreptul de a fi admisă la facultate în baza rezultatelor de excepție obținute la olimpiadă.

Conștientă că o hotărâre definitivă ar putea veni după încheierea admiterii din acest an, tânăra nu a așteptat finalizarea proceselor și s-a înscris la concursul organizat, duminică, 26 iulie, de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Tânăra a susținut examenul de admitere alături de ceilalți candidați și a fost admisă, clasându-se între primii 100 de candidați.

Potrivit susținerilor formulate în dosar, rezultatul obținut demonstrează că demersul său în instanță nu urmărește evitarea concursului de admitere, ci recunoașterea dreptului pe care consideră că îl are în calitate de laureată a unei olimpiade internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Ce spune legea

Conform legii, elevii care obțin în perioada liceului premiile I, II sau III la olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației beneficiază de dreptul de a se înscrie la studii universitare de licență fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

La concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) anul trecut (în sesiunea iulie 2025), un număr de 49 de olimpici au fost admiși direct, fără a mai susține examenul de admitere.

Medalie de aur în Indonezia

Alina (n.r. – din motive care țin de protejarea identității sale, Libertatea îi va spune în acest articol Alina, acesta nefiind numele ei real) a fost elevă a Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, una dintre cele mai bune instituții de învățământ preuniversitare din țară. Acum doi ani, Alina a participat la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată (IAChO), ediția a IV-a, desfăşurată la Bandung, Indonezia, în perioada 26-29 septembrie 2024, unde a obținut medalia de aur (locul I).

Competiția este inclusă în Anexa nr. 1 denumită ,,Lista competițiilor internaționale finanțate de Ministerul Educaţiei” la Ordinul Ministrului Educației nr. 3469/29.01.2024 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza şi desfăşura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul şcolar 2023-2024, la poziția 5 din capitolul „II. Matematică şi Ştiinţe”, sub denumirea oficială atribuită de minister: „Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată – IAChO”, potrivit actelor studiate de Libertatea.

Ministerul Educației a recunoscut oficial acest rezultat de excepție prin acordarea diplomei de excelență pentru rezultate deosebite la competiții internaționale, prin acordarea bursei de olimpic şi prin echivalarea probei scrise de chimie din cadrul examenului de bacalaureat, cu nota maximă, în temeiul aceluiaşi premiu.

Chimia aplicată nu e chimie

În baza performanțelor de la această olimpiadă internațională, tânăra a solicitat, în luna martie a acestui an, să fie admisă la studiile universitare de licență în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti pentru anul universitar 2026-2027, respectiv înscrierea fără susținerea concursului de admitere, pe loc finanțat de la buget, la Facultatea de Medicină.

Prin răspunsul nr. 8616/02.04.2026, semnat de prorectorul U.M.F.C.D., în calitate de președinte al Comisiei Centrale de Admitere, Comisia Centrală de Admitere a U.M.F.C.D. a respins solicitarea, motivând că IAChO ar reprezenta doar o „competiție internațională”, și nu o „olimpiadă internațională”. În plus, Comisia care a respins admiterea elevei la Facultatea de Medicină din București a argumentat că tematica acestui concurs internațional ar viza doar „chimia aplicată”, și nu „chimia”.

„În sistemul de învățământ liceal din România, programa școlară de chimie (ca știință fundamentală) este structurată pe module de studiu în funcție de clasă și profil, acoperind noțiuni fundamentale de chimie anorganică și chimie organică.

Totodată, din tematica pentru concursul de admitere la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila„ rezultă că dintre disciplinele aferente concursului de admitere în UMFCD este disciplina chimie, nu chimie aplicată. Or, cele două noțiuni nu sunt echivalente, diferența principală constând în scopul urmărit prin studierea acestora.

Astfel, chimia, ca știință fundamentală, se concentrează pe cunoștințe teoretice și practice, respectiv înțelegerea principiilor, structurilor și a modului în care reacționează substanțele, iar chimia aplicată preia aceste cunoștințe și le folosește pentru a crea tehnologii, materiale și produse utile în diferite domenii”, a fost argumentul UMFCD, potrivit actelor studiate de Libertatea.

Între timp, în baza aceluiaşi premiu, a aceloraşi documente și a aceluiaşi cadru legal, olimpica de la Sava a fost admisă fără concurs, pe locuri finanțate de la buget, la trei universități de medicină de stat: Universitatea de Medicină şi Farmacie „,Grigore T. Popa” din Iaşi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Eleva, reprezentată în instanță de Avocatul Poporului

În fața acestui refuz, Alina a început să-și caute dreptatea. S-a adresat instituției Avocatul Poporului, care a deschis acțiuni în instanță, la secția de contencios administrativ din cadrul Tribunalului București, împotriva Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila.

Reprezentarea în instanță a unui cetățean de către Avocatul Poporului este un caz rar și excepțional, nu o atribuție obișnuită a instituției.

În dreptul român, Avocatul Poporului are ca misiune principală apărarea drepturilor și libertăților persoanelor în raporturile cu autoritățile publice, însă, de regulă, nu reprezintă persoanele în instanță în locul unui avocat ales.

Potrivit legii, Avocatul Poporului poate sesiza instanța de contencios administrativ numai în situațiile în care, în urma investigațiilor efectuate, constată că încălcarea drepturilor persoanei sau refuzul autorității administrative de a-și îndeplini obligațiile legale nu mai poate fi înlăturat decât pe cale judiciară. Într-o asemenea situație excepțională, Avocatul Poporului introduce acțiunea în instanță în numele petiționarului, acesta dobândind de drept calitatea de reclamant și având posibilitatea de a-și însuși sau nu demersul judiciar.

Două procese

Situația elevei de la Colegiul Sava este dezbătută în două procese. Primul dosar vizează fondul cauzei și are ca obiect verificarea legalității refuzului prin care universitatea a respins solicitarea reclamantului. Cu alte cuvinte, instanța va decide dacă decizia UMFCD a fost sau nu legală. Acest dosar a fost înregistrat la Tribunalul București pe 1 iulie 2026 și nu a primit încă termen de judecată.

Cel de-al doilea dosar are ca obiect ordonanța președințială. Se judecă în regim de urgență și urmărește suspendarea efectelor deciziei contestate până la pronunțarea unei hotărâri în procesul principal. Pe 1 iulie 2026, Tribunalul București a respins acțiunea tinerei „ca inadmisibilă”.

Ce spune instanța

Instanța a arătat că, într-o analiză sumară specifică acestei proceduri, nu se conturează o aparență de drept în favoarea reclamantei. Judecătorul a considerat că argumentele invocate de UMFCD privind diferența dintre chimia aplicată și chimie, precum și autonomia universitară în stabilirea condițiilor de admitere justifică, cel puțin la prima vedere, refuzul universității.

În plus, judecătorul a notat argumentul universității potrivit căruia programa Olimpiadei de Chimie Aplicată cuprinde exclusiv capitole de chimie anorganică (ramură din care nu se dă examen la Medicină), în timp ce concursul de admitere și cursurile facultății solicită în mod obligatoriu chimia organică, regăsită doar în programa Olimpiadei de Chimie fundamentală.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost deja atacată cu recurs. Soluția definitivă se va judeca la Curtea de Apel București.

Olimpica de la Sava a participat la examenul de admitere

Alina nu și-a pus toate speranțele într-o hotărâre a instanței, conștientă că o soluție definitivă ar putea fi pronunțată mult după încheierea concursului din acest an. Din acest motiv, eleva s-a înscris și a susținut examenul de admitere alături de toți ceilalți candidați, fără a renunța însă la demersurile prin care solicită recunoașterea dreptului de a ocupa unul dintre locurile distinct alocate olimpicilor internaționali. Examen pe care l-a trecut cu brio, clasându-se în primii 100 de candidați.

Pregătirea sa academică de excepție a fost confirmată inclusiv în cadrul sesiunii de preadmitere organizată de UMFCD în primăvara acestui an, unde s-a clasat pe locul 58 din aproximativ 5.000 de participanți, performanță care o plasează în primii 1% dintre candidați. În plus, la bacalaureat a reușit să obțină media 9,85, în fruntea ierarhiei Colegiului „Sfântul Sava” din București.

Potrivit apărării, tocmai această performanță demonstrează că eleva nu încearca să evite concursul de admitere, ci urmărește exclusiv respectarea dreptului pe care consideră că îl are în calitate de laureată a unei olimpiade internaționale.

Concurență record la Medicină

Aproape 7.000 de candidați au susținut duminică, 26 iulie 2026, examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București, stabilind un record istoric de înscrieri pentru cele 1.947 de locuri disponibile.

Pentru cele 1.947 de locuri disponibile, dintre care 1.291 finanțate de la buget și 656 cu taxă, s-au înscris 6.916 candidați, cu 3.039 mai mulți față de sesiunea din 2025.

Pentru anul universitar 2026-2027, instituția a scos la concurs 985 de locuri pentru programul de Medicină, dintre care 725 finanțate de la buget și 260 cu taxă. La Medicină Dentară sunt disponibile 274 de locuri (190 la buget și 84 cu taxă), iar la Farmacie 114 locuri (94 la buget și 20 cu taxă).





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