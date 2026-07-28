Bannerul aniversar. Sursa foto: SABIF / Facebook

120 de ani de salvare a vieții

Gala a fost deschisă de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, care a interpretat imnul național „Deșteaptă-te, române!”. Ansamblul a revenit pe scenă și în cea de-a doua parte a evenimentului, înainte de ceremonia de acordare a distincțiilor, dar și spre finalul serii, oferind mai multe momente artistice invitaților.

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

În deschiderea evenimentului, prezentatorii au amintit că prima Societate de Salvare din București a fost înființată în 1906 de profesorul Nicolae Minovici, medic legist și unul dintre pionierii medicinei românești. Potrivit acestora, instituția a pus bazele serviciului modern de ambulanță din România și a reprezentat una dintre primele inițiative de acest fel din regiune.

Gazdele evenimentului au fost Cristian Grasu, președintele Asociației Serviciilor de Ambulanță din România și fondatorul programului „Există un Erou în fiecare dintre voi”, alături de soția sa, Alis Grasu, Manager General al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Grasu a vorbit despre misiunea celor care lucrează în serviciile de urgență și despre responsabilitatea pe care o presupune această profesie.

„Ambulanța nu a fost niciodată doar o instituție sau un loc de muncă. A fost și rămâne un mod de viață (…). Cea mai mare împlinire nu este doar că am avut șansa de a salva vieți, ci privilegiul de a forma generații de medici, asistenți, operatori registratori de urgență, ambulanțieri și voluntari care duc mai departe această misiune”, a declarat acesta.

Cristian Grasu, președintele Asociației Serviciilor de Ambulanță din România și fondatorul programului „Există un Erou în fiecare dintre voi”

Mesajul transmis de președintele României

În cadrul galei a fost transmis și un mesaj din partea președintelui României, care nu a putut fi prezent la eveniment. În mesajul citit în fața invitaților, șeful statului a subliniat importanța aniversării celor 120 de ani de la înființarea primei Societăți de Salvare din București și a adus un omagiu celor care au contribuit la dezvoltarea medicinei de urgență din România.

„Este o bucurie să transmit câteva gânduri într-un moment important pentru istoria și prezentul societății noastre – împlinirea a 120 de ani de la înființarea ambulanței române. Celebrăm astăzi tradiția și devotamentul în slujba vieții și a medicinei de urgență din România. Călătoria salvatorilor români a început în București, sub îndrumarea vizionară a profesorului Nicolae Minovici. Încă de atunci, prima Societate de Salvare a pornit la drum sub semnul devotamentului față de oameni și al disponibilității de a oferi ajutor”, se arată în mesajul transmis.

Președintele a evidențiat și profesionalismul celor care intervin zilnic pentru salvarea de vieți, subliniind că în spatele fiecărei intervenții reușite se află ani de pregătire, muncă și decizii luate în doar câteva secunde.

„În spatele miilor de vieți salvate pe care le celebrăm în cadrul acestei gale stau o pregătire neobosită și o muncă organizată. Stau decizii luate în fracțiuni de secundă și echipe formidabile care nu cedează în fața imposibilului. (…) La ceas aniversar, vă doresc multă sănătate, putere de muncă și satisfacția profundă că efortul dumneavoastră face în fiecare zi diferența dintre viață și moarte”, se mai arată în mesaj.

Distincții pentru personalități care au susținut dezvoltarea medicinei de urgență

Pe parcursul serii au fost acordate numeroase distincții unor personalități din domeniul sănătății, reprezentanților autorităților, ai mediului universitar și instituțiilor implicate în serviciile de urgență. Printre invitații distinși s-a numărat și fostul prim-ministru Viorica Dăncilă, reprezentanți ai Spitalului Clinic de Urgență București, Carmen Orban, Prof. univ. dr. Viorel Jinga – rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Raed Arafat – șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (distincția a fost ridicată în lipsa sa), Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, care le-a mulțumit celor care activează în serviciile de urgență și a transmis că va continua să le fie alături. „Indiferent cum se va scrie istoria politică a anului 2026, voi rămâne alături de voi, ca și până acum. Și, mai important decât orice, astăzi aveți nevoie de un «mulțumesc» din suflet”, a declarat ministrul Sănătății.

Printre invitații distinși s-a numărat și fostul prim-ministru Viorica Dăncilă

În cadrul galei a urcat pe scenă și părintele Adrian Nicolae, reprezentant al Patriarhiei Române, care a transmis un mesaj de apreciere pentru personalul serviciilor de ambulanță și le-a urat putere de muncă în activitatea desfășurată pentru salvarea de vieți.

Printre cele mai emoționante momente ale serii s-a numărat reîntâlnirea dintre un salvator și persoana căreia i-a salvat viața în urmă cu 11 ani. Cei doi au urcat pe scena Ateneului Român și au rememorat intervenția care le-a schimbat viețile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE