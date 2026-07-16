10 sfaturi despre cum să-ți securizezi locuința când pleci în vacanță

Vacanța de vară este cel mai așteptat moment din an, însă bucuria plecării poate fi umbrită de grija pentru casa rămasă nelocuită. Câteva măsuri simple de precauție, aplicate înainte de a pleca, fac diferența între o vacanță relaxată și una marcată de stres și neliniște. De aceea, îți oferim câteva sfaturi care ți-ar putea oferi liniștea de care ai nevoie pentru a te bucura pe deplin de vacanță.

Creează iluzia că este cineva acasă

Chiar dacă locuinţa rămâne nelocuită pe durata vacanţei, ar trebui ca acest lucru să nu fie evident din exterior. Există câteva metode simple prin care se poate crea impresia că cineva se află acasă, deși tu și familia ta sunteți plecați. Pentru asta poți să lași jaluzelele ridicate și draperiile deschise, deoarece închiderea lor completă sugerează imediat faptul că ești plecat de acasă pentru mai mult timp.

Totodată, un temporizator conectat la prize poate porni şi opri luminile seara, oferind senzaţia că cineva se află în casă inclusiv pe timp de noapte. De asemenea, dacă gazonul din curte trebuie tuns, se recomandă ca această operațiune să fie făcută înainte de plecare, deoarece iarba crescută necontrolat reprezintă un indiciu clar că proprietatea nu este supravegheată.

Cere ajutorul vecinilor

Pe perioada cât ești plecat, vecinii pot fi de mare ajutor. Dacă relaţia cu aceştia este una bună, poți să le ceri să arunce din când în când o privire asupra casei tale şi să te ajute cu câteva sarcini mărunte. Spre exemplu, dacă pleci cu mașina în vacanță, iar vecinii deţin mai multe autoturisme, poți să-i inviţi să-şi parcheze unul dintre acestea pe alee sau în faţa casei tale. Dacă le lași un set de chei, vecinii pot să verifice zilnic şi cutia poştală. Corespondenţa, fluturaşii publicitari sau ziarele acumulate la uşă mai multe zile la rând reprezintă un alt semn că ești plecat.

Dacă ai făcut comandă și urmează să ți se livreze produsele după ce pleci în vacanță, poți să rogi un vecin să primească produsele. De asemenea, vecinii pot fi de mare ajutor şi în privinţa scoaterii pubelelor în ziua colectării gunoiului. Dacă vacanţa durează una sau două săptămâni, pubelele trebuie golite la timp, iar scoaterea lor cu o săptămână înainte ar semnala clar o absenţă îndelungată. Dacă un vecin le poate scoate chiar în dimineaţa colectării şi le poate aduce înapoi ulterior, se menţine astfel aparenţa că este cineva acasă.

Fii discret pe reţelele de socializare

În era reţelelor sociale, odată ajuns la destinaţie, unul dintre primele impulsuri este acela de a posta fotografii pe Facebook, Instagram sau alte rețele de socializare. Un selfie făcut pe plajă poate părea nevinovat, însă o astfel de postare anunţă, practic, că locuinţa a rămas nesupravegheată. O postare făcută chiar din prima zi a unei vacanţe de două săptămâni într-o destinaţie îndepărtată transmite clar că proprietatea va rămâne nelocuită pentru mai multe zile. Odată ce ai publicat o astfel de postare nu prea mai ai control asupra cui o vede și dacă este distribuită. Ea poate ajunge cu uşurinţă la cineva care identifică adresa locuinţei şi profită de această informaţie. Dacă totuşi vrei să împărtăşești imagini din concediu, o soluţie mai sigură este să aştepți până te întorci acasă. O alternativă poate fi crearea unui grup privat pe o aplicaţie de mesagerie precum WhatsApp, rezervat exclusiv familiei şi prietenilor apropiaţi, dacă simți nevoia să le arăți poze şi noutăţi în timp real.

Verifică totul în casă înainte de plecare

Este recomandat ca, înainte de plecare, să aloci timp suficient pentru a face verificări esenţiale. Deşi par simple, aceste detalii sunt adesea neglijate, iar omiterea lor se poate dovedi costisitoare ulterior. Toate uşile şi ferestrele trebuie nu doar închise, ci şi încuiate corespunzător, mai ales cele de la parter. Anexele gospodăreşti, precum garajul sau şopronul, trebuie şi ele asigurate. Chiar dacă o uşă neîncuiată la şopron poate părea neimportantă, iar acolo păstrezi o scară sau unelte, aceasta oferă involuntar un ajutor infractorilor de a accesa zonele vulnerabile ale proprietăţii. De asemenea, obiectele de valoare trebuie ferite de privirile trecătorilor: o tabletă lăsată pe terasă sau o consolă de jocuri lăsată la vedere într-o cameră pot atrage atenția hoţilor. Securitatea locuinţei nu ţine însă doar de prevenirea furturilor, ci şi de alte riscuri.

Ascunde obiectele de valoare sau ia-le cu tine

Bunurile de valoare trebuie păstrate în locuri ferite de privirile indiscrete. Sertarele, dulapurile sau spaţiul de sub pat sunt printre primele zone verificate de spărgători, aşa că astfel de ascunzători ar trebui evitate. O soluţie mai eficientă constă în folosirea obiectelor casnice obişnuite pe post de ascunzători: o cutie goală de condimente, un flacon de loţiune sau un colţ discret din bucătărie pot adăposti cu succes obiecte mai mici. Dacă deții un seif, acesta trebuie, la rândul lui, ascuns sau fixat bine în perete sau în podea pentru a nu putea fi luat cu uşurinţă. O altă soluţie constă în distribuirea obiectelor de valoare în mai multe locaţii diferite, ceea ce le face mai greu de găsit. Le poți lua cu tine în vacanță sau le poți lăsa în grija unui prieten de încredere, potrivit rac.co.uk.

Investește în securitatea locuinței

Instalarea unui sistem de securitate poate contribui semnificativ la protejarea locuinţei pe durata absenţei tale. O alarmă performantă semnalează orice activitate neobişnuită, ceea ce poate descuraja intenţiile unui eventual intrus. Multe astfel de sisteme moderne se conectează la smartphone, ceea ce îți permite să verifici locuinţa de oriunde te-ai afla. Totodată, o sonerie inteligentă de tip video arată cine se află la uşă şi trimite notificări în momentul în care cineva se apropie de ușă. Combinarea acestor dispozitive oferă un plus de linişte pe durata vacanţei.

Deconectează aparatele electrocasnice

Înainte de plecare, este recomandat să scoți din priză aparatele electrocasnice care nu sunt necesare. Televizoarele, calculatoarele, cuptoarele cu microunde, prăjitoarele de pâine sau aparatele de cafea trebuie deconectate de la priză pentru reducerea riscului de incendiu, dar şi pentru economisirea energiei. În schimb, frigiderul şi congelatorul trebuie să rămână în funcţiune pentru a păstra alimentele în siguranţă şi pentru a evita eventuale scurgeri.

Securizează ușile casei

Potrivit unor date statistice recente, majoritatea hoților pătrund în locuinţe pe uşa principală. De aceea, o uşă solidă şi bine asigurată reprezintă una dintre cele mai importante bariere împotriva spargerilor. Pentru o protecţie sporită, se recomandă alegerea unor uşi din lemn masiv sau din metal în locul celor din materiale mai puțin rezistente. Instalarea unui yale de calitate, care respectă standardele de securitate şi de certificare, aduce un plus important de siguranţă. De asemenea, dacă uşa este prevăzută cu panouri din sticlă, acestea pot fi întărite suplimentar cu o folie de securitate. Nu în ultimul rând, tocul uşii şi balamalele trebuie să fie robuste, deoarece punctele slabe din structură pot permite unui hoț să forţeze pătrunderea în casă încercând să distrugă aceste componente.

Oprește alimentarea cu apă

Oprirea alimentării cu apă a locuinței înainte de plecarea în vacanţă reprezintă o altă măsură de precauţie inteligentă. O scurgere minoră sau o conductă spartă se pot transforma rapid într-un dezastru ce implică cheltuieli extrem de costisitoare dacă rămân nedescoperite în perioada cât ești plecat în vacanță. Chiar şi o picurare lentă poate provoca, în timp, deteriorări grave ale pereților și pieselor de mobilier, precum și apariţia mucegaiului, ceea ce este echivalent cu reparaţii scumpe. Prin închiderea alimentării cu apă, locuinţa ta şi bunurile din interior vor fi protejate atât împotriva unor inundaţii neaşteptate, cât şi împotriva risipei de apă. Cu toate că spargerea unei țevi şi scurgerile de apă sunt de regulă acoperite de poliţele de asigurare a locuinţei, se recomandă, totuși, o verificare prealabilă a stării conductelor înainte de plecare.

Verifică poliţa de asigurare a casei

Înainte de a pleca în vacanţă, rezervă-ți puțin timp pentru a revizui poliţa de asigurare a locuinţei ca să te asiguri că aceasta are acoperire pe durata absenţei tale. Unele polițe de asigurare includ clauze legate de perioada maximă pentru care o proprietate poate rămâne nesupravegheată. Un sejur de câteva zile petrecut în străinătate este puţin probabil să ridice probleme, însă o vacanță de o săptămână sau o lună prin Europa ar putea intra sub incidenţa unor astfel de termeni și condiții prevăzute în contract.

Înainte de plecare, rezervă-ți câteva minute pentru a reciti polița de asigurare a locuinței (atât cea obligatorie PAD, cât și cea facultativă). Este important să te asiguri că ratele sunt plătite la zi și că polița acoperă riscurile de furt sau daune provocate de apă. De asemenea, atenție la clauza de „neocupare”: unele contracte de asigurare își pot pierde valabilitatea sau pot limita despăgubirile dacă locuința rămâne complet nesupravegheată pentru o perioadă mai lungă (de regulă, peste 30 sau 60 de zile consecutive).

O organizare atentă a tuturor acestor detalii îți permite să pleci liniștit în vacanță, cu întreaga atenţie îndreptată către un singur lucru cu adevărat important, și anume bucuria concediului.

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