Lidia a urcat vineri seara pe scena Sălii Palatului în cadrul unui concert spectaculos, pe care fanii l-au așteptat cu sufletul la gură.

Vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre mama sa, care nu a putut fi prezentă la concert.

„Asta e pentru mama mea. Aș fi vrut să fie aici în seara asta, ar fi fost primul concert la care ar fi fost prezentă. Din păcate nu a reușit să ajungă. Pentru mine mama este cel mai cald loc din lume, este începutul a tot ce iubesc și a tot ce sunt și oricâte cuvinte aș avea niciodată nu aș putea să îi mulțumesc mamei mele pentru câte a făcut pentru noi.

Piesa asta să știți că până acum nici măcar o dată nu am reușit să pot să o cânt live. Am zis să încerc din nou în seara aceasta și pentru că am nevoie de sprijin, ce alt sprijin mai potrivit decât familia.

Mama m-a învățat că familia este atunci când suntem soră lângă soră sau nepoată lângă mătușă, tocmai de aceea în această seară am adus două dintre cele cinci surori ale mele, Estera și Daniela și două dintre cele două nepoțele”, a fost mesajul emoționant transmis de Lidia Buble pe scenă.

Un alt moment special din concert a fost acela în care artista a cântat alături de Andreea Esca, Antonia, Sandra Izbașa și Anca Dumitra, melodia „Le-am spus și fetelor”.

