„Dat fiind că am fost și model internațional, am primit tot felul de avansuri și de la femei, și de la bărbați. Poate că ăsta e și unul dintre motivele pentru care m-am lăsat, pentru că, din punctul ăsta de vedere, nu era pentru mine.

În mediile astea cam așa e, dacă vrei la cel mai înalt nivel, trebuie să faci compromisuri. De asta am și luat decizia să mă opresc. La 25 de ani m-a luat bookerul meu din Milano și mi-a spus că am de făcut compromisuri în cariera asta și că există numeroși bărbați frumoși care sunt dispuși să le facă, atunci am renunțat”, a spus Bogdan Vlădău la Antena Stars, potrivit Spynews.

Cum se menține în formă

Aparițiile lui Bogdan Vlădău în public au fot întotdeauna impecabile, însă acesta recunoaște că nu are un secret anume cu privire la îngrijirea personală.

Fostul model recunoaște că nu folosește nicio cremă, decât în momentele în care își simte pielea mai uscată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

„Absolut deloc (n.r. – dacă are o rutină de îngrijire). Am primit creme, dar toate s-au stricat pentru că nu le folosesc, doar atunci când simt că mă strânge fața foarte tare, atunci mă dau cu o cremă și culmea, mă simt foarte bine. Altfel uit, nu sunt genul ăla care se pensează, își dă cu cremă, se duce la solar, nu fac din astea. Nu sunt genul care stă minute în oglindă, câteva secunde”, a mai spus Bogdan Vlădău.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au devenit părinți în urmă cu trei ani

Gina Chirilă are aproape 29 de ani și o carieră de succes în modelling. Dincolo de viața ei profesională, ea e căsătorită cu Bogdan Vlădău și împreună au o fetiță, pe Katia, care are deja trei ani. Într-un interviu pentru wowbiz.ro, vedeta a dezvăluit cum reușește să facă față provocărilor de zi cu zi.

„Viața de mămică e cu urcușuri și coborâșuri, nu vă mint. E frumos, dar și foarte provocator. Mai am și eu zilele mele în care cad, ca orice om, dar orice om. În general mi se pare că comunicarea este cheia într-o relație. Sunt momente și momente, nu tot timpul este roz. Comunicarea e foarte importantă, să spui ce simți, vrei să faci, să fii total transparent cu omul de lângă tine.

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

Atunci când ne certăm, inițial, pentru a nu aprinde situația ne vedem de treabă, după care ne calmăm și discutăm”, a declarat Gina Chirilă la WOWnews.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Aroganţa VESTIMENTARĂ făcută de Regina Camilla la un eveniment! A atras toate privirile

Viva.ro Drama care l-a marcat pe neurochirurgul Leon Dănăilă. Soția i-a fost alături timp de 46 de ani, dar a murit răpusă de boală

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Orașul din România care a fost construit pe un mare cimitir. Un mormânt misterios, găsit printre blocuri

Știrileprotv.ro Membrii unei familii din SUA au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare

Observatornews.ro ANIMAŢIE. Femeie strivită în maşină de un brad, smuls de vânt din rădăcină. Soţul aflat la volan încerca să întoarcă maşina, pe Transalpina

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Despărțirea momentului în showbizul românesc! Când toată lumea se aștepta la o nuntă, ei și-au spus ADIO! 'Să fie liniște'