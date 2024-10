După multe căutări, Adelina Peștrițu și Virgil Șteblea, soțul ei, au găsit casa visurilor lor, una mai mare decât casa pe care o au deja. Noua locuință e în construcție, iar vedeta merge deja periodic pe șantier pentru a avea stadiul lucrărilor. Ea are deja în minte câteva idei, despre cum și-ar dori să amenajeze interiorul, însă nu ia decizii până când nu se va consulta și cu echipa de arhitecți.

„Știu cam ce îmi doresc, dar o să vedem ce spune designerul de interior și arhitectul, echipa de specialiști cu care vom lucra. Să vedem cum gestionează ei spațiul pe care îl avem la dispoziție, astfel încât să îl facem cât mai plăcut sufletului nostru.

Vom avea în plus, față de actuala locuință, locul de joacă. Fie că vorbim de camera Zenaidei, fie că vorbim de un loc extra. Pentru că aici avem mai mult spațiu și ne permitem să facem toate nebuniile. O să o să avem foarte multe jucării peste tot, deja mi-a spus că își dorește multe tobogane. Mi-a dat câteva idei despre cum să îi decorăm camera”, a declarat Adelina Pestrițu, care nu a hotărât încă ce va face cu vechea casă.

Adelina Pestrițu: „Din nicio casă în care ne-am mutat nu am luat mare lucru după noi”

„Să știi că din nicio casă în care ne-am mutat nu am luat mare lucru după noi, în afară de haine și lucrurile personale. N-am desfăcut din nicio casă, nici mobilă, nici n-am scos nu știu ce lucruri din pereți. În niciun caz.

Plus că dacă decidem să o vindem, poate cei care o vor cumpăra își doresc să se mute în ea. Cine știe, poate chiar le place cum am decorat noi și decid să păstreze. Încă nu am hotărât să o vindem. Avem 2 opțiuni, ori vindem, ori păstrăm”, a mai zis Adelina Pestrițu pentru Unica.

Adelina Pestrițu despre relația pe care o are cu fiica sa

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au vorbit recent deschis despre relația pe care o au cu fiica lor, Zenayda, și despre cum gestionează rolul de părinți. În cadrul unui interviu, cei doi au dezvăluit că micuța Zeny este centrul universului lor și că se străduiesc să creeze un echilibru între a fi părinți iubitori și a impune limite sănătoase.

Adelina și Virgil au subliniat importanța comunicării deschise și a respectului reciproc în relația cu fiica lor. Ei cred că stabilirea unor limite clare este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a lui Zeny, dar încearcă să facă acest lucru într-un mod blând și înțelegător.

Cei doi părinți sunt conștienți de provocările pe care le aduce rolul de părinte, dar își asumă cu bucurie toate responsabilitățile. Virgil a adăugat că, deși uneori este dificil să găsească un echilibru perfect, pentru ei, prioritatea este să-i ofere lui Zeny o copilărie fericită, plină de dragoste și învățături valoroase. „Face ce vrea cu noi. Eu nu pot să îi spun nu sub nicio formă”, a spus Virgil Șteblea pentru WOWbiz.ro.

