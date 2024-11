Invitat în emisiunea „Monden Alert”, de la Metropola TV, nutriționistul Wasim Nazer și-a dat cu părerea referitor la presupusa dietă de slăbit a Adelinei Pestrițu. Vedeta a adoptat acest regim alimentar după ce a născut-o pe Zenaida, fiica ei care acum are șase ani. „Aceasta este o dietă de nota 10, o dietă pe care o poți respecta după ce te-ai întors din concediu, dacă ai luat câteva kilograme în plus.

Nu este obligatoriu să mănânci doar somon, poți folosi orice sursă de proteină care-ți place. Îți place piept de pui sau o bucată de carne de vită, foarte bine, o poți mânca dacă adaugi ceva verde lângă ea. Poți să ții o săptămână, două, fără probleme. Te ajută foarte mult să scazi în kilograme, să slăbești, să scoți surplusul de apă din organism, foarte important, fără să scazi din masa musculară.

Acest lucru vreau să se rețină: este foarte important ca atunci când slăbim, să știm din ce țesut slăbim. De exemplu, dacă dăm din grăsime, este perfect, dar dacă dăm din mușchi este total greșit. La fel, dacă eliminăm doar surplusul de apă e bine să știm că vom reveni rapid la kilogramele de dinainte, atunci când vom mânca din nou la fel. Pierderea de grăsime, adică scăderea în greutate sănătoasă este de durată, nu se întâmplă de azi pe mâine, dar durează mult mai mult”, a declarat Wasim Nazer la Metropola TV.

Dieta cu somon a Adelinei Pestrițu

„Somodieta este dieta pe care am inventat-o fix de nevoie, după o perioadă de 9 luni în care am acumulat 14 kilograme. Sunt o fire ambiţioasă şi îmi doresc să se întâmple totul bătând din palme.



Mă tot gândeam ce dietă să ţin. Am tot căutat pe internet, dar nimic nu m-a satisfăcut. Şi am zis aşa: dacă vreau să slăbesc, trebuie să aleg din tot meniul meu, un aliment pe care îl pot consuma zilnic, până slăbesc. De ce zilnic? Pentru că ştiu de foarte mult timp că organismul nu mai răspunde atunci când îi dai acelaşi meniu. Nu-şi mai face rezerve pe coapsele noastre. Astfel, pentru că-mi place foarte mult somonul, m-am hotărât să încep un regim împotriva kilogramelor, bazat în mare parte pe somon.



Şi am început să combin somonul cu orice legumă verde şi, în special salată verde preparată cu lămâie şi ulei de măsline. Săţios şi sănătos. Desigur, este inuman să mănânci numai somon de dimineaţa până seara timp de 3 luni”, povestea Adelina Pestrițu în urmă cu câțiva ani. Ea a și dezvăluit ce mânca de dimineață, la prânz și seara.

Dimineaţa:



-somon fume cu pâine prăjită şi unt sărat, 2 felii.

-avocado.

-o banană sau un măr verde.

-un suc de mere sau sfeclă roşie.

-merge şi o cafea cu lapte cu zahăr brun (eu folosesc zaharină, dar nu pot s-o recomand mai departe că ştiu că nu este foarte sănătoasă).

Prânz:



– Supă de legume. Simplă. Storci o jumătate de lămâie în bol. Poţi încerca şi supă de tăiţei sau găluşte care este minunată. Tot cu lămâie.

Gustări:



– migdale/caju/pomelo/mere verzi

Cină:



-somon la abur/grătar/cuptor cu salată verde şi broccoli.

