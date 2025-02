Adelina Pestrițu a revenit pe mâna medicului estetician pentru o nouă intervenție la nivelul bustului. După ce anul trecut a decis să renunțe la implanturile mamare, fosta prezentatoare a ales acum o operație de ridicare a sânilor, fără a opta pentru un nou implant.

Vedeta a arătat pe rețelele de socializare cu s-a pregătit pentru noua operație estetică. „Ziua intervenției a venit! 🧑🏻‍⚕️

M-am trezit la ora 05:00. Nu mi-am pregătit micul dejun și nici nu mi-am băut cafeaua, deoarece atunci când ai o intervenție este interzis să consumi mâncare sau lichide cu cel puțin 12 ore înainte.

M-am urcat în mașină și la ora 06:45 eram deja la spital pentru internare. După completarea unui teanc de hârtii, o doamnă asistentă m-a condus în rezerva mea — mare, încăpătoare, cu o atmosferă caldă și primitoare.

Am fost vizitată de domnul doctor Radu Ionescu, care m-a pus în temă cu ce urma să se întâmple, iar apoi am început pregătirile. După duș, un asistent medical m-a preluat și m-a dus în scaun cu rotile până la blocul operator, unde am trecut printr-o scurtă pregătire finală.

În 3, 2, 1… m-a cuprins un somn profund și foarte odihnitor. M-am trezit după aproximativ două ore în patul din cameră.

Acum mănânc o supă caldă, citesc o carte și mai trag câte un ochi pe Instagram ♥️. Vă mai țin la curent! Mulțumesc pentru susținere! Am primit atât de multe mesaje frumoase și le apreciez pe toate”, a povestit Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu a fost externată a doua zi după operație

Intervenția a decurs fără probleme, iar Adelina Pestrițu s-a declarat încântată de rezultat. În ciuda naturii procedurii, vedeta a fost surprinsă plăcut de asistentele clinicii, care i-au oferit o felie de tort cu ocazia zilei sale de naștere. Gestul emoționant a fost apreciat de Adelina, care a postat ulterior imagini din salon pe rețelele de socializare.

Vedeta a fost externată a doua zi după intervenție și urmează să revină pentru un control medical în perioada următoare.

Adelina Pestrițu a fost felicitată de fani pentru curajul de a vorbi deschis despre deciziile legate de intervențiile estetice și pentru transparența cu care împărtășește momente din viața sa personală.

