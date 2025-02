„Haideți să vă povestesc ce am pățit astăzi. Am fost la mall să-mi mai cumpăr una, alta pentru că se apropie și ziua intervenției și trebuie să mă pregătesc. Și când am coborât din mașină, am vrut să închid ușa și ce credeți că mi s-a întâmplat? Mi-am prins degetul în ușa de la mașină. Ușa pe care tot eu am închis-o. Nici n-am cum să descriu durerea pe care am simțit-o. Ceva îngrozitor.

Și pentru că mașina are și soft clothes. Da, deci nu, nu. Nu pot să vă explic. Pot doar să vă spun că eram în prag de leșin. Îmi venea să mă întind pe jos, să urlu, să țip, să plâng, să fac ceva ca să scap de acea durere care mi s-a dus până în inimă.

Nu mai puteam nici să vorbesc. Știți reels-urile alea în care un om cade, se lovește foarte tare, suferă de ceva, iar cei din jur râd? Așa am pățit eu astăzi, pentru că eram cu Alin. Când am coborât din mașină și m-a văzut suferind, nu știu ce a fost în capul lui, dar s-a distrat foarte tare pe seama mea și mie îmi venea să îi fac ceva rău”, a povestit Adelina pe contul de Instagram.

Adelina Pestrițu a împlinit 38 de ani pe 2 februarie

Adelina Pestrițu a sărbătorit împlinirea a 38 de ani alături de familie și prieteni, într-un restaurant de lux din București. Vedeta a impresionat cu o apariție elegantă, purtând un costum alb impecabil, iar soțul său, Virgil Șteblea, i-a pregătit o surpriză.

Pentru această ocazie specială, vedeta a purtat un costum alb, accesorizat perfect cu pantofi și o geantă de lux, demonstrând încă o dată simțul său estetic desăvârșit. Soțul său, Virgil Șteblea, i-a pregătit o surpriză dulce, oferindu-i un tort delicios, care a adus un plus de bucurie serii festive.

