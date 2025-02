În luna mai a anului trecut, Adelina Pestrițu a anunțat pe rețelele de socializare că și-a cumpărat o mașină nouă, pe care spunea că și-a dorit-o de foarte multă vreme. „Apropiatii știu cât de mult mi-am dorit un G Class și parcă atunci când l-am cumpărat au răsuflat liniștiți sperând că n-o să-i mai înnebunesc. Surpriză 🙃 Acum o să-i înnebunesc și mai tare pentru cât de mult îmi place”, a transmis ea pe Instagram.

Era vorba despre o mașină Mercedes G 63 AMG V8 BiTurbo. Bolidul are peste 500 de cai-putere, consumă 12 litri la suta de kilometri, având o mulțime de dotări, printre care pilot distronic, cameră 360 de grade, comenzi AMG pe volan și multe altele. Acum, vedeta a decis să scoată la vânzare bolidul cu prețul de 139.800 de euro, atât costă pe un site de specialitate.

Mașina este pe benzină și are 111.000 km rulați.

În plus, mașina a fost personalizată după dorințele Adelinei Pestrițu. „Specialiștii au lucrat intens pentru a-i da o nouă înfățișare printr-un interior personalizat, schimbat aproape în totalitate. 🧡 Îmi doream ca mașina în care îmi petrec cel mai mult timp să fie una sigură, spațioasă și, desigur, elegantă”, a mai transmis Adelina Pestrițu când și-a prezentat mașina, anul trecut.

Adelina Pestrițu se va muta și în casă nouă

După multe căutări, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, soțul ei, au găsit casa visurilor lor, una mai mare decât casa pe care o au deja. Noua locuință e în construcție, iar vedeta merge deja periodic pe șantier pentru a vedea stadiul lucrărilor. Ea are deja în minte câteva idei despre cum și-ar dori să amenajeze interiorul, însă nu ia decizii până când nu se va consulta și cu echipa de arhitecți.

„Știu cam ce îmi doresc, dar o să vedem ce spun designerul de interior și arhitectul, echipa de specialiști cu care vom lucra. Să vedem cum gestionează ei spațiul pe care îl avem la dispoziție, astfel încât să îl facem cât mai plăcut sufletului nostru.

Vom avea în plus, față de actuala locuință, locul de joacă. Fie că vorbim de camera Zenaidei, fie că vorbim de un loc extra. Pentru că aici avem mai mult spațiu și ne permitem să facem toate nebuniile. O să avem foarte multe jucării peste tot, deja mi-a spus că își dorește multe tobogane. Mi-a dat câteva idei despre cum să îi decorăm camera”, a declarat pentru Unica.ro Adelina Pestrițu.

„Să știi că din nicio casă în care ne-am mutat nu am luat mare lucru după noi, în afară de haine și lucrurile personale. N-am desfăcut din nicio casă nici mobilă, nici n-am scos nu știu ce lucruri din pereți. În niciun caz. Plus că dacă decidem să o vindem, poate cei care o vor cumpăra își doresc să se mute în ea. Cine știe, poate chiar le place cum am decorat noi și decid să păstreze. Încă nu am hotărât să o vindem. Avem două opțiuni, ori vindem, ori păstrăm”, a mai zis ea.

