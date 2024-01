De câțiva ani de zile, Bianca Drăgușanu păstrează discreția când vine vorba despre vița ei amoroasă. Dacă în trecut apărea în emisiuni de televiziune și discuta despre relațiile ei, acum a decis să păstreze tăcerea. Se iubește cu Gabi Bădălău, omul de afaceri de care s-a despărțit de mai multe ori.

Acum, cei doi sunt împreună, ba chiar s-au distrat împreună de Revelion, la salonul lui de evenimente din apropiere de București. Acolo s-au și pozat împreună, iar imaginile au ajuns pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori.

În schimb, Bianca Drăgușanu nu a mai făcut nicio mărturisire despre relația cu Gabi Bădălău. Nu vrea să mai discute despre viața ei personală. „Eu la modul general nu mai vreau să epatez și să ies în evidență cu lucrurile din viața mea personală, de asta n-am mai pus nici poze, de asta mă feresc să fac și declarații, pentru că viața este mereu imprevizibilă și pentru că viața mea personală de ceva vreme încerc să o țin departe de ochii lumii.

Cu cât se știe mai puțin despre tine și relația ta, cu atât tu, cel care îți trăiești viața, ești mai fericit”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Spynews. Fosta prezentatoare de televiziune a explicat că face lămuriri în presă numai atunci când apar informații eronate despre ea.

„Nu mai vreau să epatez cu copilul meu pe Instagram, cu relația mea”

„După cum ați observat în ultimii 2-3 ani de zile, eu am încercat să fac cât mai puține declarații despre relația pe care o am. Am vorbit strictul necesar atunci când s-a spus că ne-am fi despărțit sau strictul necesar atunci când chiar a trebuit să lămuresc niște lucruri pentru că nu se înțelegeau anumite lucruri.

Așa vreau să rămână în continuare. Din respect pentru presă fac declarații doar de strictul necesar. Nu mai vreau să epatez cu copilul meu pe Instagram, cu relația mea pe Instagram sau cu viața mea personală pe Instagram sau în spațiul public.

Atunci când faci chestiile astea nu mai ai cum să fii fericit, să trăiești în liniște. Viața mea personală este viața mea personală”, a mai zis ea, recunoscând că ea și Gabi Bădălău au o relație bună acum, mai ales după ce au petrecut Revelionul împreună.

„În momentul de față dacă mi se cere vreo lămurire, da, am făcut Revelionul împreună, suntem bine toți, suntem bine”, a încheiat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu vrea să devină din nou mamă

În toamna anului trecut, Bianca Drăgușanu a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. „Nu sunt gravidă, dacă asta vrei să mă întrebi. Noi (n.r. ea și medicul ginecolog) în această seară, cu domnul doctor ginecolog pentru că a trebuit să spun treaba asta, am vorbit despre viitorul nostru. Îndepărat (n.r. viitorul în care va mai avea un copil)? Dar de ce nu apropiat? (…)

Mie îmi plac foarte mult copiii și sunt fericită să vă dau această veste că în viitorul apropiat da, îmi mai doresc copii. Ce o vrea Dumnezeu. Nu au fost niciodată altfel decât bune (n.r. relațiile cu Gabi Bădălău). Mai mulți chiar (n.r. vrea mai mulți copii cu Gabi Bădălău). Eu îmi doresc 7. Ce e mai frumos decât să ai copii frumoși”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, potrivit Spynews.

Bianca Drăgușanu are o fetiță, pe Sofia, din mariajul cu Victor Slav, iar Gabi Bădălău are doi băieți din căsnicia cu Claudia Pătrășcanu.

