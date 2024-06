În vârstă de 64 de ani, Claudiu Bleonț este un nume consacrat în lumea teatrului și a cinematografiei românești, cu o carieră impresionantă ce se întinde pe parcursul a peste patru decenii. Renumit pentru lipsa de inhibiții și abordările sale îndrăznețe, Claudiu Bleonț a fost adesea numit „actorul extremelor”. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu regizori de prestigiu, interpretând roluri principale în filme de referință și participând la producții internaționale.

O perioadă mai puțin știută din viața lui e cea când a făcut armata la Plenița, în județul Dolj, la infanterie. O întâmplare neașteptat a avut loc atunci, când a fost trimis în arest după ce a ieșit fără bilet de voie din unitate pentru a cumpăra cadouri de Paște.

Claudiu Bleonț: „Am încărcat la greu. Bucătărie, pe la curățat cartofi. Și am citit Cittadella de Saint-Exupery”

Prezent în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Claudiu Bleonț a dezvăluit ce a făcut timp de 10 zile în arest. Cu sinceritatea caracteristică, el a zis că a cărat saci cu ciment, a împins vagoane și a făcut curățenie.

„Am încărcat saci cu ciment, am împins vagoane, pe la curățenie… Cam astea. Am încărcat la greu. Bucătărie, pe la curățat cartofi. Și am citit Cittadella de Saint-Exupery și portretul artistului din tinerețe James Jones. În cele 10 zile de arest, la unitatea militară 01183, Plenița”, a dezvăluit actorul Claudiu Bleonț, conform kanald.ro.

Totodată, el a vorbit și despre șocul pe care l-a avut în armată atunci când a auzit că grupa lui se va ocupa de WC-uri. „Era frustrant, îți dai seama, totuși bucureștenii în Plenița. Șocul când am auzit grupa 1, pas înainte, sector, WC-uri. Am auzit, însă am luat-o ca o temă. Poate se leagă și cu întrebarea de înainte, tema de a îndura.

Și cred foarte mult în acest lucru. Că liberul arbitru constă în cum văd viața și cum operez cu ceea ce îmi dă destinul. A fost destin”, a mai spus actorul.

Claudiu Bleonț a lucrat și în televiziune

Pe lângă activitatea lui impresionantă în teatru și cinematografie, Claudiu Bleonț a lucrat și în televiziune. El a prezentat o emisiune alături de Ramona Bădescu, iar apoi a moderat un show alături de Marina Almășan la Televiziunea Română.

Întrebat ce reprezintă televiziunea pentru el, acesta a răspuns: „Clipa! Trăiește clipa. În mod real, mai ales în direct te pune în situația asta… și emisiunea asta e faină pentru că există o directețe în ea. Asta este televiziunea. Antrenamentul meu de actor… am făcut pasul sau s-a întâmplat întâlnirea cu televiziunea, noi lucrăm acolo, învățăm un rol și pe urmă se ridică cortina și jucăm.

La un moment dat „Aruncă-te!”, „Păi da, dar nu am text”. „Păi tu nu trăiești, nu ești viu? Trebuie să spui texte, trebuie să vii cu biblioteca după tine?”. Trăiește în clipa asta, vorbește pe moment, acum. Spune, spune cine ești și asta este un lucru al televiziunii”, a mai spus el în emisiunea de la Kanal D.

