Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au o relație de mai bine de 3 ani de zile și chiar de la prima întâlnire bucătarul a încercat să o cucerească pe actriță cu pasiunea lui pentru gătit. „El mă tot suna, îmi tot trimitea mâncare pe unde eram, pe la filmări, și până la urmă am zis: „Hai să și ieșim!. Și m-a invitat la el la bucătărie, pe terenul lui, evident, unde se simte el confortabil.

M-a plimbat pe-acolo, mi-a arătat toate camerele, evident că pe mine nu mă interesa asta. Dar mi-a plăcut să-l văd în elementul lui. Îmi place, cum spuneam, că este foarte pasionat de ceea ce face. Ăsta e un lucru important”, a povestit Doina Teodoru, într-un interviu pentru revista VIVA.

Doina Teodoru: „Este foarte ușor să mă feresc de ce gătește Cătălin la restaurant”

Și acum Cătălin Scărlătescu încearcă să o impresioneze cu preparatele lui, însă Doina Teodoru nu mănâncă din toate. De curând a eliminat lactatele din alimentația ei. „Nu e prea greu să mă feresc de ce gătește pe acasă pentru că nu prea gătește pe acasă! Apoi, eu nu mănânc foarte multe chestii. Spre exemplu, de câteva luni, de când am început filmările, nu mai mănânc lactate.

Aparent, am brusc această intoleranță la lactoză. Nu mai pot mânca lactate, deși le ador, îmi plac brânzeturile! Îmi apar bubițe pe piele, sunt tot felul de chestii de care nu aș vrea să vorbesc neapărat, dar nu îmi fac bine! Atunci, am renunțat și la lactate, am renunțat și la tot ce înseamnă grâu.

La mine se limitează mâncarea, așa că îmi este foarte ușor să mă feresc de ce gătește Cătălin la restaurant, spre exemplu. Am observat că îmi apăreau bubițe pe piele de fiecare dată când mâncam lactate. Apoi, sunt clasicele, durerile de stomac! Îmi este bine acum, că nu mai mănânc lactate, parcă și tenul e mai curat. Lapte nu mai beau de ani de zile, nu prea îmi place, beam lapte vegetal, mi se pare mai gustos și mi se pare că sunt mai multe variante”, a spus actrița pentru Ego.

Efortul făcut de Cătălin Scărlătescu pentru Doina Teodoru

Amândoi au programe foarte încărcate, așa că rar apucă să petreacă timp împreună. În weekenduri, când el are unele filmări, Doina Teodoru îl însoțește pe Cătălin Scărlătescu, care își face chiar și pentru câteva ore timp pentru iubita lui.

Despre relația lor, actrița a mai mărturisit: „Noi nu prea stăm pe acasă, în primul rând. De ce să îl cert? (n.r. că nu gătește acasă) Ne vedem atât de rar încât dacă ne mai și certăm când ne vedem…chiar nu!

Programul de filmări este de luni până vineri, dar, pe lângă asta, mai am și repetiții, spectacole, mai sunt și alte proiecte în stânga, în dreapta. Visez la weekend-uri!

Când prindem măcar o zi în care suntem amândoi cu programul asemănător, plecăm undeva, facem ceva! Am fost la Bran. El a muncit în ziua respectivă, dar a rupt 2 ore ca să mergem să mâncăm și să stăm puțin în natură. Parcă am avut o vacanță de o săptămână, așa m-am simțit! M-am relaxat mult!”.