În vârstă de 46 de ani, Mihai Mitoșeru are o carieră de peste 20 de ani în televiziune, iar dacă pe plan profesional totul merge ca pe roate, pe plan amoros lucrurile nu stau atât de bine. Prezentatorul de la „Teo Show” a avut o relație de 14 ani cu Noemi, de care a divorțat în urmă cu doi ani. Deși a mai ieșit cu diverse domnișoare, vedeta de la Kanal D este tot singur.

„Fetele pe care le-am cunoscut eu nu mai sunt cum mi-aș fi dorit. Poate nu am căutat eu bine, că aud și asta: «Unde le cauți?». Nu prea am unde să le caut. Mă duc la spectacole, la emisiuni, unde muncesc, practic!

Nu știu, nu cred că am găsit eu persoana potrivită pentru mine, habar n-am. Nu-mi doresc mult, vreau să am măcar cu cine să vorbesc, să mă simt bine!

Nu dau vina pe ele, poate pur și simplu nu a fost să fie. Poate nici eu nu sunt vindecat, după tot ce s-a întâmplat, că au trecut numai doi ani de când am divorțat, am avut 14 ani de relație. Poate nici eu nu sunt vindecat, habar n-am!”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru CANCAN.

„Acum îmi pare rău că am fugit de copil”

Într-un interviu acordat, colegul lui Teo Trandafir recunoaște că are un mare regret legat de relația cu fosta lui soție. Mihai Mitoșeru a mărturisit că îi pare rău că nu a făcut un copil cu Noemi și că a fugit întotdeauna de această responsabilitate.

„Acum îmi pare rău că am fugit de copil. De copil am fugit toată viața mea. Amândoi am fugit, pentru că ea, fiind stewardesă, eu fiind la spectacole, am zis când avem timp liber să fim împreună. A fost și altceva, noi avem nepoți și finuți și mi se plângeau părinții lor cât de greu e. Și toate astea ne-au făcut să fugim.

Iar în momentul în care, în sfârșit, am vrut și noi să facem un copil, deja murise tatăl ei, noi am amânat nunta, că atunci s-au schimbat niște lucruri. În momentul în care se întâmpla așa ceva, fără să vrea, ea a dat totul pe mine, eu eram de vină pentru orice. Cred că și pentru COVID eram eu de vină, noroc că ne despărțisem. Am încercat să fiu lângă ea, n-am avut cum, n-a vrut.

Eu n-am știut că trebuie să mai fiu lângă ea și m-am enervat și am zis: «Gata, hai să divorțăm, că m-am săturat să ne certăm, nu e viață!»”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru sursa mai sus menționată.

