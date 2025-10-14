Ioana Năstase a decis să pună capăt mariajului cu Ilie Năstase, după o relație de cinci ani plină de suișuri și coborâșuri. Actele de divorț au fost depuse în iunie, însă Ioana susține că procesul nu va fi unul complicat. Motivul? Cei doi nu vor face partajul bunurilor dobândite în timpul căsniciei.

Locuiesc aproape unul de altul

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși”, a declarat Ioana Năstase pentru Cancan. Deși au ales drumuri separate, Ioana spune că între ea și Ilie Năstase nu există ranchiună, ci respect reciproc.

Mai mult, cei doi continuă să fie vecini, atât la Constanța, cât și în București. „Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, a adăugat Ioana Năstase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni

Astfel, chiar dacă mariajul lor ajunge la final, relația dintre cei doi pare să rămână una civilizată. Ioana preferă să se concentreze pe liniștea sufletească și pe sănătate, în timp ce Ilie Năstase se bucură în continuare de sprijinul fostei soții.

Motivele divorțului dintre Ioana și Ilie Năstase

Ioana Năstase apare ca reclamantă în dosarul de divorț, în timp ce fostul mare tenismen Ilie Năstase are calitatea de pârât. În iunie, ea a rupt tăcerea și a dezvăluit că și-a dorit să se despartă de soț pe cale amiabilă, la notar, însă acest lucru nu a fost posibil.

„Mai întâi, am introdus actele de divorț la notar, dar Ilie nu s-a prezentat. De data aceasta le-am depus în instanță, prin avocată”, a declarat Ioana Năstase pentru Cancan. Întrebată care sunt motivele separării, Ioana Năstase a spus că nu are legătură cu apariția lui Ilie Năstase alături de Jessie, nora lui Cozmin Gușă. În schimb, ea a menționat problemele din căsnicia lor:

„Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări.

Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a mai spus aceasta, care era dispusă atunci să ceară și un ordin de protecție.

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a încheiat ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE