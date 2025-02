Benny Blanco nu se teme să vorbească despre obiceiurile sale de igienă personală. Producătorul piesei „Scared of Loving You” a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre modul în care își face duș, în timpul unui interviu alături de logodnica sa, Selena Gomez. Momentul a fost postat pe TikTok după ședința foto pentru coperta revistei Interview din martie.

Când Selena Gomez a citit întrebarea „Cine petrece cel mai mult timp la duș?” de pe cartonașele interviului, Blanco a avut un răspuns neașteptat.

„OK, poate că nu fac duș în fiecare zi, dar atunci când o fac, când simt că merit, stau acolo foarte mult timp și contemplu viața”, a explicat Blanco. „Mă așez în fiecare duș în care intru.”

„Sunt foarte curat, dar nu fac duș în fiecare zi”, a spus el la acea vreme. „Unii oameni pe care îi cunosc fac duș de două-trei ori pe zi, dar am impresia că uleiurile de pe piele nu au timp să întinerească și să devină suculente”.

Benny Blanco: „Ai plâns vreodată în duș? E incredibil”

Blanco a continuat, adresându-se camerei: „Ați plâns vreodată în duș? E incredibil.” Apoi, s-a întors spre Selena Gomez și a întrebat-o dacă și ea plânge în duș. Artista a început să râdă, iar Blanco a adăugat: „Uneori trebuie să ai un plâns bun.”

Mai mult, producătorul a mărturisit că are revelații existențiale în timp ce face duș. „Întotdeauna am realizări legate de moarte când sunt la duș”, a spus el, moment în care Selena Gomez a reacționat surprinsă: „Whoa”.

„Nu, adică îmi dau seama că voi muri, dar asta se întâmplă la duș. Apoi plâng puțin din cauza asta, iar după aceea mă simt grozav pentru că… apa caldă”, a explicat Blanco, în timp ce Selena Gomez părea ușor jenată.

Selena Gomez și Benny Blanco lansează un album împreună

Cuplul, care și-a anunțat logodna în decembrie, a dezvăluit recent că vor lansa primul lor album colaborativ, intitulat „I Said I Love You First”. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, alături de lansarea piesei „Scared of Loving You”, o baladă indie-pop emoționantă, co-scrisă de Selena Gomez și produsă de Blanco împreună cu Finneas.

„Albumul a luat naștere în mod organic, ca rezultat direct al conexiunii lor creative. Le-a permis să creeze artă care reflectă autentic experiențele lor. Acesta spune întreaga lor poveste — de dinainte să se cunoască, cum s-au îndrăgostit și ce așteaptă de la viitor”, se arată în declarația despre album.

În decembrie, Selena Gomez a confirmat logodna cu Benny Blanco printr-o postare pe Instagram, unde a arătat un impresionant inel de logodnă, cu mesajul „Forever begins now” („Pentru totdeauna începe acum”). Actrița din Only Murders in the Building a împărtășit și câteva imagini în care își privește încântată noul accesoriu, inclusiv un selfie în care radiază de fericire.

Un nou capitol pentru Selena Gomez și Benny Blanco

După un început de relație discret, Selena Gomez și Benny Blanco par mai fericiți ca niciodată. De la logodnă la un album, cei doi împărtășesc atât dragostea, cât și pasiunea pentru muzică. Iar dacă ne luăm după dezvăluirile lui Blanco, se pare că și dușurile lui sunt la fel de dramatice ca melodiile lor.

