În vârstă de 64 de ani, Marcel Pavel continuă să susțină concerte și să meargă la evenimente, la nunți, la botezuri, însă atunci când nu e pe scenă artistul se relaxează alături de familia sa. Recent s-a întors dintr-o vacanță în Tunisia cu soția și cu fetița lor.

„Abia ce-am venit din vacanță, din Tunisia. Am fost și cu fata, băieții nu mai merg cu noi. Am stat șapte zile. Am fost pentru prima oară aici. Totul a fost ok, dar nu pot spune că-i destinația mea preferată”, a declarat artistul pentru Cancan.

Pe litoralul românesc el nu mai merge deoarece nu-i place să fie privit insistent atunci când e recunoscut de fani. Recunoaște și că are câteva kilograme în plus. „Pe litoralul nostru nu, nu mai vreau. Fiind persoană publică, nu stau să se uite unul-altul la mine, că m-am îngrășat sau că am șapca pusă într-o parte.

Trebuie să dau jos vreo zece kilograme. Dar asta contează mai puțin, important este să fiu sănătos. Iar la Mamaia e destul de scump, o sticlă bună de șampanie e mai scumpă ca-n Turcia. Ca să fac așa, o comparație”, a spus artistul.

„Prefer destinații precum Maldive, care a fost cea mai frumoasă locație în care am ajuns, sau Bali, sau Seychell. Dacă nu, Grecia, Turcia, undeva unde să stau liniștit, mai izolat”, a adăugat el.

Cariera lui Marcel Pavel

Provenind dintr-o familie de muzicieni, acesta și-a arătat pasiunea pentru muzică încă de la vârsta de 3 ani, când a început să bată la tobe. Marcel Pavel are în prezent o carieră înfloritoare, este compozitor, cântă la chitară bas, contrabas, violoncel, pian și instrumente de percuție.

Artistul a devenit foarte cunoscut la 40 de ani, cu piesa „Frumoasa mea”, primind și discul de platină pentru vânzările-record ale albumului cu același nume și câștigând premiul de popularitate pentru aceeași piesă, în cadrul Festivalului Mamaia. În ciuda faptului că a debutat ca percuționist de muzică rock, a ajuns cea mai bună voce masculină, secțiunea pop, titlul conferit de Gala Premiilor Industriilor Muzicale Românești, în 2001.

Deși a fost un adolescent rebel, exmatriculat din liceu, la vârsta maturității a revenit pe băncile școlii și a fost student bursier, la 50 de ani, la Conservator. Marcel Pavel este căsătorit și are 3 copii. Prin intermediul interviului de la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, artistul a mărturisit cum l-a surprins viața, dar a făcut și dezvăluiri despre veniturile sale.

Marcel Pavel: „Cât cer eu la o nuntă? Cer atât cât merit”

Întrebat de prezentatoarea Denise Rifai câți bani câștigă la o nuntă, Marcel Pavel a explicat: „Aș îndrăzni să vă întreb, ce salariu aveți?”, a răbufnit artistul, după care a completat: „Nu îndrăznesc să spun acest lucru. Dați-mi voie să nu răspund. Ar fi… nu știu… poate deranjant. Cât cer eu la o nuntă? Cer atât cât merit, cât cred eu că merit.

Nu doar la nuntă, evenimentele în general, nu diferă foarte mult. Un onorariu care să fie de bun-simț și de-o parte, și de alta. Nu vreau să dezvolt prea mult pe acest subiect. Dacă vreți să vorbim despre faptul că particip să cânt la nunți, da, de ce nu?”.

Totodată, Marcel Pavel a recunoscut că are clienți excentrici, care fac tot posibilul pentru a-l avea la nunțile lor. Spre exemplu, unii au trimis un elicopter pentru el, pentru a ajunge la timp la eveniment. „Chiar acum, de curând, am fost solicitat să cânt la o nuntă sârbească.

M-au anunțat cu o zi înainte de eveniment și mi-au trimis elicopter. Ieri m-am întors de la evenimentul respectiv, dar cu elicopterul. A fost foarte frumos, m-am simțit foarte bine. Nu este o rușine să cânt la nunți, chiar sunt mândru”, a declarat Marcel Pavel la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

