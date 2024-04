În urmă cu 10 ani, Mihai Albu și Iulia Albu au divorțat. Împreună cei doi au o fetiță, pe Mikaela, care are 14 ani și este în clasa a VIII-a. Programul adolescentei este unul foarte încărcat, pentru că face meditații și se pregătește pentru Evaluarea Națională 2024. Tocmai de aceea ea nu mai are timp să își vadă tatăl prea des.

De la divorțul părinților, Mikaela locuiește cu mama ei. „Mikaela mai are o lună și are treapta (examenul de clasa a VIII-a – n.r.). Nu ne-am mai văzut de trei sau patru săptămâni și atunci când ne vedem stăm puțin împreună.

Merge la meditații permanent, învață bine, este responsabilă și silitoare. Nu îmi fac griji pentru ea că nu o să se descurce la examene, chiar deloc, pentru că este pregătită, dar emoții am, normal, pentru acele teste. Ca profesie nu știu ce o să aleagă, pot spune doar că am observat că are înclinație spre desen și spre frumos. Știți cum este… la vârsta ei ar face foarte multe joburi, dar cu timpul o să le trieze”, a spus Mihai Albu pentru Click.

Designerul de pantofi a adăugat că nici Paștele nu îl va petrece cu fiica lui. Le va duce dorul și mamei sale, și fratele lui, care s-au stins din viață recent. „Astea sunt primele Sărbători Pascale fără mama și fratele meu. Eu de fiecare dată făceam Sărbătorile în familie, alături de mama mea. Acum o să petrec cu iubita mea și fetița ei, atât”, a mai spus Mihai Albu.

„Nu am relația tată-fiică pe care mi-o doresc”

Invitat cu ceva vreme în urmă în podcastul lui Nasrin Ameri, fostul soț al Iuliei Albu a recunoscut că nu are relația pe care și-o dorește cu fiica lui, însă acceptă situația. Mihai Albu și-ar fi dorit ca Mikaela să vină mai des în vizită, dar înțelege că acum are alte priorități.

Celebrul designer de pantofi se bucură de fiecare dată când vorbește cu fiica sa la telefon și este mândru de modul frumos în care a crescut. „Nu am relația tată-fiică pe care mi-o doresc. Eu îmi doream această relație să fie altfel. Acum eu nu am ce să mai fac… că s-au pierdut anii importanți. Cred că asta se întâmplă atunci când părinții se despart. Cel care nu locuiește cu copilul pierde din legături. (…)

Am cam fost în toate momentele importante din viața ei. Am fost și la deschiderile anilor școlari. Aniversările le-am sărbătorit doar când a fost rândul meu, dar în rest am vorbit la telefon. A fost convenția un an eu, un an ea. Anul acesta nu a făcut petrecere, dar nu știu de ce. Nu ne vedem cât ar trebui. Așa e să fie…

Acum nu mai sunt restricții din partea Iuliei, dar programul fetei este altfel. A crescut… are și alte obligații. Asta e adolescența. E în clasa a VIII-a acum și acum studiul contează foarte mult și respect programul ei. Nu vreau să intervin peste programul acesta”, a declarat Mihai Albu.

