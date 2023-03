Cornel Radu Aurelian Temișan este numele complet al artistului de 50 de ani. În familie i s-a spus întotdeauna Cornel. Octavian Ursulescu i-a spus la primul festival la care a participat „Uite unul mai înalt ca mine!”. Treptat, numele de Aurelian Temișan a devenit unul cunoscut în muzica românească. În 1989, la doar 17 ani, a participat la Festivalul Mamaia și a obținut „Trofeul Tinereții”, iar anii ’90 i-au adus adevărata recunoaștere.

Ascultând în metrou

Pe lângă muzică, Aurelian Temișan are o carieră de succes și în teatru. În prezent, este și jurat al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, difuzată de Antena 1. Din anul 1996, este căsătorit cu actrița Monica Davidescu și au împreună o fetiță, Dora Maria, născută în 2010.

Invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, acesta a povestit diverse episoade din viața sa. Unele amuzante, altele din care a învățat.

„O mare artistă, Angela Similea, spunea: «Unui artist nu-i contabilizezi aparițiile. Apare când simte». Așteptam bani de la părinți într-o perioadă în care n-am avut concerte. Într-o zi, am auzit o domnișoară cu prietenul ei, mai golănaș așa la cum arăta: «Uite-l pe Temișan, are spectacol la Sala Palatului! Hai să mergem și noi la concert». «Ce rost mai are să mergem, dacă-l vedem aici?!», a răspuns băiatul. «Hop, nu e bine», am zis că nu e OK așa… Și am decis să merg cu taxiul, să nu pară că nu mai am bani pentru că merg cu metroul sau cu transportul în comun”, a povestit cântărețul.

Idoli: Florin Piersic și Aurelian Andreescu

A fost fan Mărgelatu în copilărie, interpretând rolul voinicului haiduc printre puștii de la bloc în Craiova natală, iar peste ani a avut posibilitatea de a-l cunoaște pe Florin Piersic și chiar să fie coleg de scenă cu marele artist. „«Eu știam că mai am un băiat, dar nu știam pe unde e!», mi-a zis Florin Piersic. A fost idolul meu în privința prezenței scenice, ar fi putut fi un mare actor la Hollywood. Ca voce l-am apreciat pe Aurelian Andreescu, care ar fi fost egalul lui Tom Jones, dacă se năștea pe-acolo. Sunt fericit să am astfel de modele, sunt fericit să-i fi văzut pe viu pe Stela, Arșinel, Puiu Călinescu, Dem Rădulescu, Bănică senior sau că am avut colegi de scenă celebri.”

„Eu credeam că se bucură că m-au recunoscut”

Temișan și-a amintit și o poveste din 1989. Fix când a izbucnit Revoluția, el era la o fată acasă, se uitau la un film. Când a ieșit în stradă, în drum spre casă, a fost uluit de primele momente de bucurie ale oamenilor.

„Toți erau cu mâinile pe sus și mă salutau. «Temișane, victorie!», credeam că m-au recunoscut, că se bucură să mă vadă! Abia apoi am aflat… De atunci nu am mai ratat niciun moment important din istoria României”, a relatat artistul.

Chiar dacă a prezentat și el festivaluri și emisiuni, Temișan, modest, nu se consideră în topul celor mai buni prezentatori: „Dacă nu ai nativ ideea de comunicare cu publicul, nu există școli care să te învețe să vorbești cu publicul, cu o sală plină. Cel mai bun prezentator din România? Aștept să apară… Cel mai bun crainic sportiv din România – Cristian Țopescu, cel mai bun prezentator de festivaluri din România – Octavian Ursulescu, care făcea din nimic ceva imens. Sunt mulți care prezintă, dar fiecare are lacunele, are hibele lui. Eu mă joc pe scenă când apar și prezint”.

