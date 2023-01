Emil Rengle a câștigat „Românii au Talent” după ce a impresionat pe toată lumea dansând spectaculos pe tocuri. Dansatorul a intrat din nou în atenția publicului după ce a participat la „Survivor România”, în același sezon cu Cătălin Zmărăndescu și Laura Giurcanu.

După ce s-a întors din jungla din Republica Dominicană, dansatorul a renunțat la tocuri și a explicat de ce a făcut această alegere. Emil Rengle susține că a reușit să descopere o altă latură a sa și este foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă acum în viața lui.

„Nu mai dansez pe tocuri. Încă din emisiunea în care am fost în junglă am renunțat, este o perioadă extrem de frumoasă din viața mea, în care îmbrățișez total o altă parte din mine. Oricum, m-am jucat toată viața, atât cu viața, cât și cu energiile feminine, masculine, am încercat să mă descopăr și îmi place foarte mult ce trăiesc acum. Nu zic că nu se va mai întâmpla, că nu mă întorc, dar anul acesta am dansat cel mai puțin din viața mea. Mi-e dor”, a declarat dansatorul pentru ego.ro.

Emil Rengle se gândește să predea din nou cursuri de dans, pentru că există mulți doritori care vor să afle secretele acestui sport de la fostul concurent de la „Survivor România”.

„Ba da (n.r. există oameni care își doresc să învețe să danseze de la el). Îmi e foarte dor de acei oameni și vreau să mă reconectez cu ei, astfel că o să urmeze. Arta dansului este, după părerea mea, una dintre cele mai vindecătoare forme de artă, indiferent că o faci în picioarele goale, pe tocuri, dezbrăcat, îmbrăcat. Este ceva ce te ajută să te exprimi mai bine sau mai profund decât doar prin cuvinte, ținând cont de faptul că trupul nu minte, el doar se exprimă. Îmi place să îi ajut pe oameni și prin asta încerc să îi învăț să fie ei, să își lase libertatea pe care o au, dar de care au uitat.”

VEZI GALERIA FOTO

Emil Rengle a participat și la Americas Got Talent

Dansatorul a vorbit și despre experiența pe care a avut-o la „Americas Got Talent”. Emil Rengle susține că a fost un moment intimidant și că feedback-ul celor din juriu a fost mult mai lung decât ceea ce s-a difuzat pe micile ecrane.

„Intimidant aș putea să spun. A fost un vis devenit realitate. A fost copleștitor. Clar mi-a umplut bagajul de experiențe cu un lucru pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. Eu o privesc ca pe o experiență extrem de pozitivă. Da, cu siguranță, discuțiile și feedback-urile au fost foarte lungi și reale. Bineînțeles, în emisiune intră doar o scurtă parte pentru că trebuie să încapă în formatul emisiunii. Am primit două feedback-uri pozitive, iar celelalte două mi-au arătat ce aș putea să corectez. Le-am luat cu mine, am învățat din ele și o să le folosesc de acum încolo. Ba da (n.r. i-a fost frică de Simon Cowell). Energia s-a simțit. A simțit frica mea, m-a luat și m-a întors pe dos”, a declarat fostul concurent de la „Survivor Românie” pentru sursa mai sus menționată.

