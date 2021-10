Participarea la emisiunea „Ferma” de la PRO TV le-a adus numai bucurie, pentru că de atunci George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu. Deși au luat prin surprindere pe toată lumea atunci când au anunțat că sunt împreună, cei doi trăiesc acum o frumoasă și sinceră poveste de dragoste.

Viviana Sposub a declarat că se vede alături toată viața de George Burcea, însă nu se grăbește cu nunta. Momentan, cei doi nu se pot căsători, pentru că actorul nu a finalizat în totalitate divorțul de Andreea Bălan, având în vedere că la mijloc sunt și doi copii. Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este foarte fericită alături de partenerul său, mai ales că acesta îi este alături necondiționat.

„Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie”, a declarat Viviana Sposub pentru OK! Magazine.

Între Viviana Sposub și George Burcea a fost dragoste la prima vedere

S-au îndrăgostit la „Ferma” la scurt timp după începerea emisiunii. Sărutul lor a luat pe toată lumea prin surprindere, iar telespectatorii au avut parte de o surpriză neașteptată. Viviana Sposub și George Burcea sunt de atunci de nedespărțit, deși recent a existat o mică neînțelegere între ei, însă acum lucrurile au revenit la normal.

„Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”, a mai declarat Viviana pentru sursa mai sus menționată.

