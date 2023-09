„Au fost câteva povești în tinerețe, dar care n-au înseamnat nimic. Chiar nimic. Nu sunt nici zgârcit, suntem ecologiști. Nu cumpărăm blănuri. Cum să spun, sunt un om modest. Chiar dacă am bani, nu epatăm, nu afișăm diamante și ne dăm mari cu banii pe care îi avem.

Este de prost gust. Eu nu prea le am cu asta, cu accesoriile. Să-și cumpere singură că are bani. Ăsta este un personaj mai leneș, mai lipsit de ambiție. Are vaporaș cu care se joacă, stă la piscină, bea un cocktail. Se uită după femei, dar doar se uită”, a povestit amuzat Mihai Călin despre personajul său, pentru Ego.

„Îmi place personajul. Dar recunosc că există și la mine ceva. Nu sunt foarte muncitor. Când e mult prea mult de muncă, mă deranjează. Nu este bine. Am învățat să spun și stop. Asta am făcut dintotdeauna. Încă din facultate și mai târziu când era prea mult de muncă.

În general, acum serios vorbind, dacă sunt mai multe proiecte în același timp pe mine mă deranjează pentru că vreau să mă concentrez bine asupra ceea ce fac. Și când fac prea multe lucruri în același timp nu pot să le fa bine. Pur și simplu”, a mai adăugat actorul.

Pe timpul filmărilor pentru ”Camera 609”, prestația lui Mihai Călin, de la teatru, a fost una mai scăzută. „E de muncă în ambele părți. E un tip diferit de muncă. La teatru este pe un termen mai lung, adică înseamnă luni de zile de repetiții, după care ai un produs pe care îl joci de două ori pe săptămână, poate mai rar, depinde.

Între timp, mai poți să faci ceva, un proiect de televiziune cum este acesta, dar deja dacă ai filmări, ai repetiții la teatru și ai și seara spectacole, deja e aproape imposibil pentru că nu ai timpul fizic. Nu se poate. Trebuie să te strecori, lumea trebuie să se adapteze după tine, deranjezi un pic programul de filmare. Nu este ok. De asta ce este prea mult strică”, a mai povestit îndrăgitul actor.

