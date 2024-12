(Info : Jennifer Lopez demande le divorce à Ben Affleck) - Info - Jennifer Lopez (Afleck) et Ben Affleck organisent 3 jours de festivités pour leur mariage ce weekend dans la propriété de Ben en Géorgie - Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent l'hôtel Crillon pour aller dîner avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme au restaurant "Cheval Blanc" lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022. Ben Affleck and his wife Jennifer Affleck (Lopez) leave the Crillon hotel to go to dinner with their respective children Seraphina, Violet, Maximilian and Emme at the "Cheval Blanc" restaurant during their honeymoon in Paris on July 23, 2022.