Potrivit jurnaliștilor de la Radar Online, artista analizează posibilitatea de a-și expune viața în fața camerelor de filmat, inspirată de prietena sa Kim Kardashian, considerată regina acestui format de televiziune.

În urma despărțirii de Ben Affleck, care a pus capăt unui mariaj de doi ani, Jennifer Lopez pare decisă să își reseteze imaginea și cariera. Surse apropiate vedetei susțin că aceasta a devenit conștientă de impactul negativ pe care l-a avut asupra popularității sale divorțul și că vrea să își recâștige simpatia publicului.

„Jennifer Lopez are nevoie să fie plăcută dacă vrea să aibă vreo șansă de revenire. Din păcate, în acest moment nu este foarte populară. De aceea, se gândește să facă un reality show. Ar fi o modalitate excelentă de a demonstra că nu este atât de antipatică pe cât o percep unii oameni”, a spus o sursă citată de Radar Online.

Se pare că ideea unui reality show vine și pe fondul eșecurilor recente din cariera artistei. Jennifer Lopez a fost nevoită să își anuleze turneul programat pentru 2024 din cauza vânzărilor slabe de bilete, iar filmul său muzical „This is Me… Now: A Love Story” și documentarul aferent, „The Greatest Love Story Never Told”, nu au avut succesul așteptat.

Sprijinul de la Kim Kardashian

Un alt factor care o împinge pe Jennifer Lopez spre un reality show este influența prietenei sale Kim Kardashian. Starleta de 44 de ani o încurajează pe J.Lo să își expună viața într-un mod autentic și spectaculos, considerând că acest lucru ar putea contribui la reabilitarea imaginii sale publice.

„Jennifer Lopez nu se teme să își asume riscuri și să gândească în afara tiparelor. Deși mulți ar putea crede că un reality show este sub nivelul ei, este un format extrem de popular și o metodă bună de a se apropia de fani, iar asta contează cel mai mult pentru ea”, a explicat o altă sursă.

În plus, Kim Kardashian nu doar că îi oferă sfaturi legate de carieră, dar a fost și un sprijin emoțional pentru Jennifer Lopez după divorțul de Ben Affleck. Fosta parteneră a lui Kanye West chiar i-ar fi recomandat să adopte un look mai sexy pentru a-și recâștiga încrederea în sine și să se concentreze pe o revenire spectaculoasă în lumina reflectoarelor.

Pe lângă planurile profesionale, cele două vedete ar fi discutat și despre viața sentimentală, ambele fiind în căutarea unor noi parteneri. Potrivit surselor citate, Kim Kardashian i-ar fi sugerat lui Jennifer Lopez să participe amândouă la întâlniri aranjate, pentru a face procesul mai relaxant și mai distractiv.

