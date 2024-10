Jennifer Lopez (55 de ani) a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Ben Affleck (52 de ani) într-un interviu sincer și emoționant, publicat în noul număr al revistei Interview. Pe lângă mărturisirile sale despre despărțirea de celebrul actor, artista și-a surprins fanii cu o ședință foto îndrăzneață, pozând în costum de baie, dar și topless, arătându-și, încă o dată, silueta impresionantă.

„Este un proces pe termen lung, pe viață. Cred că asta îmi place la viață, că nu există un punct de sosire. Nu există decât să te îmbunătățești și să crești dacă vrei. Ori crești, ori mori, iar eu nu vreau partea cu moarte”, a spus vedeta din Unstoppable despre viața ei privată, potrivit Today. „Și da, sunt momente când am crezut că mi-am dat seama (n.r.- de calea pe care trebuie să o urmeze), iar apoi viața spune: «Hai să-ți trimitem altceva și să vedem dacă te îndrăgostești. Să vedem dacă ai învățat cu adevărat acea lecție». Și nu am făcut-o!”

Jennifer Lopez și Ben Affleck au avut o poveste de dragoste care a captivat lumea încă din 2002, când s-au îndrăgostit pentru prima oară. Deși s-au despărțit în 2004, după doar doi ani, cei doi s-au reunit după aproape două decenii și și-au reluat povestea de iubire. În aprilie 2022, cuplul s-a logodit din nou, iar mai târziu, în acel an, au spus „Da” într-o ceremonie intimă în Las Vegas. Cu toate acestea, în august 2023, cei doi au anunțat oficial divorțul, după doar doi ani de căsnicie.

Deși până acum J. Lo s-a ferit să comenteze public despărțirea, în cadrul acestui interviu emoționant, ea a vorbit deschis despre sentimentele sale.

„Dar trebuie să fii sănătos. Trebuie să fii complet, dacă vrei ceva mai complet. Trebuie să fii bun pe cont propriu. Credeam că am învățat asta, dar nu am învățat. Și apoi, vara asta, am fost nevoită să spun: Trebuie să plec și să fiu singură, vreau să-mi demonstrez că pot face asta!”

Vedeta mărturisește că nu are niciun regret în ceea ce privește divorțul de Ben Affleck. De asemenea, Jennifer Lopez a precizat că nu este în căutarea unui nou partener momentan. „Nu am regretat nici o secundă. Dar asta nu înseamnă că nu m-a distrus aproape complet”.

„A fost al naibii de greu. M-am simțit singură și speriată. A fost foarte trist. Am trecut prin momente disperate”

Despărțirea de Ben Affleck a făcut-o să se simtă singură, însă a învățat să nu își mai caute fericirea în persoanele de lângă ea.

„A fost al naibii de greu. M-am simțit singură și speriată. A fost foarte trist. Am trecut prin momente disperate. Dar m-am adunat și mi-am spus: «Aceste lucruri nu te vor ucide». Încă sunt capabilă să fiu fericită și singură. O relație nu mă definește. Nu trebuie să caut fericirea în alții. Trebuie să găsesc fericirea în propria persoană.

Pe vremuri, obișnuiam să spun că sunt un om fericit, dar mereu căutam pe cineva care să-mi fie alături. Dar am învățat că sunt bine și singură. Asta iubesc la viață, că nu există o destinație pe care trebuie să ți-o setezi. Ori evoluezi și mergi mai departe, ori mori. Iar eu nu vreau să mor”, a adăugat Lopez.

Jennifer Lopez a divorțat pentru a patra oară

Pentru Jennifer Lopez, acesta este al patrulea divorț. Înainte de Affleck, diva a mai fost căsătorită cu Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003) și Marc Anthony (2004-2014), alături de care are gemeni, Emme și Maximilian (16 ani).

Ben Affleck, la rândul său, a fost căsătorit cu actrița Jennifer Garner (52 de ani), cu care are trei copii, Violet (18 ani), Fin (15 ani, fost Seraphina) și Samuel (12 ani).

Deși viața personală a celor două vedete a fost intens mediatizată, interviul acordat de Jennifer Lopez oferă o perspectivă nouă și profundă asupra deciziilor și încercărilor prin care a trecut. Fanii au fost impresionați nu doar de sinceritatea artistei, ci și de curajul său de a se deschide în fața publicului, rămânând o figură iconică și o inspirație pentru mulți.

