Într-un videoclip publicat pe Facebook, realizat chiar la locul de veci al lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia a anunțat că, la aproape zece ani de la dispariția „Tribunului”, a luat o decizie fermă în ceea ce privește atitudinea celor care îi jignesc memoria.

Lidia Vadim Tudor nu mai acceptă jignirile

„În curând, se vor împlini 10 ani de când tatăl meu, Corneliu Vadim Tudor, a plecat la Domnul. Am luat decizia să nu mai permit, pe paginile mele de socializare, niciun fel de jigniri care să-i întineze memoria”, a scris Lidia pe Facebook.

Ea a înregistrat și un mesaj video, de unde reiese hotărârea ei de a pune capăt avalanșei de insulte și atacuri la adresa familiei și a celui care i-a fost tată: „În curând se vor împlini 10 ani de când tata a plecat la Domnul. Am luat decizia să nu mai permit pe paginile mele de socializare niciun fel de jigniri care să îi întineze memoria. Sunt om politic, sunt femeie, sunt fiica lui și am dreptul la respect.”

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor a subliniat că este deschisă la opinii și critici, dar că există limite care nu mai trebuie depășite: „Nu voi mai accepta comentarii pline de ură, insulte gratuite și etichete răutăcioase care apar pe pagina mea sau prin notificări. Fiecare are părerile lui, dar există limite, iar de astăzi acele limite vor fi impuse strict.”

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Lidia Vadim Tudor a mulțumit celor care continuă să dea dovadă de respect și decență față de memoria tatălui ei, un om pe care îl descrie ca fiind formatorul ei spiritual și moral: „Le mulțumesc tuturor celor care dau dovadă de decență față de mine și față de memoria tatălui meu, omul care m-a format, m-a iubit și care m-a învățat să nu mă tem de nimeni și de nimic. Cu excepția bunului Dumnezeu!”.

De ceva vreme, Lidia Vadim Tudor e implicată în politică, pe Călin Georgescu îl susține și lui îi face campanie.

Zece ani fără Corneliu Vadim Tudor

Corneliu Vadim Tudor a încetat din viață pe 14 septembrie 2015, la vârsta de 65 de ani. Considerat una dintre cele mai controversate figuri politice din România post-decembristă, „Tribunul” a fost fondator al Partidului România Mare, candidat la președinția României și autor a numeroase volume de poezii și articole.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

De-a lungul timpului, imaginea sa a stârnit pasiuni puternice, atât de admirație, cât și de contestare. La aproape un deceniu de la dispariția lui, memoria sa este încă subiect de dezbateri publice, iar familia – în special fiicele sale – se confruntă deseori cu atacuri în spațiul online.

Gestul Lidiei Vadim Tudor, de a apărea lângă mormântul tatălui său și de a trasa limite clare în privința respectului datorat memoriei acestuia, marchează începutul unei noi atitudini pe rețelele de socializare: toleranță zero față de jigniri și atacuri personale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE