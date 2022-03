Oficial, Andreea Bălan și George Burcea nu mai sunt căsătoriți. Pe 3 martie, judecătorii s-au pronunțat oficial în privința divorțului, la mai bine de doi ani după ce au fost depuse actele, relatează Fanatik. Dat fiind faptul că la mijloc a fost vorba despre doi minori, procesul s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă.

Deși artista își dorea custodie exclusivă a fetițelor, magistrații au decis custodie comună. George Burcea este foarte fericit cu decizia luată de judecători și mărturisește că micuțele vor locui cu mama lor.

„Da, astăzi a venit decizia domnului judecător și este una pozitivă, așa cum mă și așteptăm. Divorțul este din culpă comună, iar custodia copiilor nu este exclusivă, așa cum cealaltă parte a cerut, ci comună, dar bineînțeles cu domiciliul la mamă, așa cum este normal pentru minore”, a declarat George Burcea, pentru Fanatik.

Fostul soț al Andreei Bălan le-a mulțumit avocaților care l-au ajutat în această perioadă. De asemenea, George Burcea susține că a demonstrat mereu că este un tată bun, iar acum, după decizia luată de judecători, el va fi mult mai liniștit.

„Țin să le mulțumesc avocaților mei pentru timp, răbdare și muncă dusă pe parcursul celor doi ani. Eu și avocații ne așteptăm să fie o decizie favorabilă, căci în proces am adus doar argumente pe care le-am putut susține. Nu am mințit niciodată cu nimic și nu am încercat să ducem instanța pe piste false. Dumnezeu este sus și mi-a văzut dragostea către copii și sinceritatea mea că om.

Mereu am spus și am demonstrat că sunt un tată bun și capabil să am grijă de copiii mei, așa cum am avut și până la separarea de mama acestora. Acum, cu această decizie, voi fi mult mai liniștit, împlinit și fericit pentru a-mi putea face treaba bine la filmele pe care le am și la nopțile pe care le voi petrece cu Lăpticii mei (n.r. – fetițele pe care le are împreună cu Andreea Bălan)”, a mai spus actorul.

„Îi mulțumesc Vivianei pentru că a fost sprijinul meu numărul 1”

George Burcea i-a mulțumit și iubitei sale, Viviana Sposub, pentru că i-a fost alături necondiționat în această perioadă. Prezentatoare de la Kanal D s-a îndrăgostit de actor atunci când a participat la emisiunea „Ferma”. La vremea respectivă, George Burcea se despărțise de câteva luni de Andreea Bălan. Chiar dacă de multe ori a fost ținta răutăților, Viviana Sposub nu a renunțat la relația cu fostul soț al artistei.

„Îi mulțumesc Vivianei pentru că a fost sprijinul meu numărul 1 în ultimul an și jumătate și sunt sigur că fără ea nu eram astăzi la fel de bine psihic”, a mai spus George Burcea pentru sursa mai sus menționată.

