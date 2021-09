Declarația Mirelei Vaida după 12 ani de mariaj. În 2009 s-a căsătorit cu Alexandru Vaida

În anul 2009, Mirela și Alexandru Vaida și-au unit destinele. Au devenit atunci soț și soție în fața membrilor familiei, apropiaților și prietenilor. Anii au trecut rapid, și-au întemeiat o familie mare, căci au trei copii împreună, doi băieți și o fetiță.

Acum, cei doi au sărbătorit 12 ani de mariaj la un restaurant din Snagov și au avut parte de un tort special. Mirela Vaida a transmis și un mesaj. „Azi, 12 ani de căsnicie. La mulți ani nouă!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Cine e și cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida

Soțul Mirelei Vaida este director comercial la o companie și călătorește foarte mult prin țară. „El este un tip mai retras. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş, şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, explica Mirela Vaida într-un interviu pentru revista Viva în 2019.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Citeşte şi:

La prima apariție publică după închisoare, Liviu Dragnea spune că Vestul e de vină, nu politicienii care au condus România și i-au distrus resursele

Piloții prinși în viitura care l-a omorât pe colegul lor Adi Cernea i-au avertizat pe organizatori: „Râul îi cât capota!”

Cum echipe de jurnalism de investigații, de la Recorder, Rise Project și Libertatea, au fost obligate de magistrați să șteargă articole

PARTENERI - GSP.RO FOTO După căsătoria-șoc cu nepoata fostei soții, Hulk face un nou anunț incredibil: „Da, e adevărat”

Playtech.ro BOMBĂ! Un medic celebru din România anunță când se termină pandemia de Covid-19: ‘Gata, dispare’

Observatornews.ro Morţi, răniţi şi patru maşini dezmembrate după cel mai teribil accident produs în ultimii ani pe autostrada A5, în Hessen, Germania

HOROSCOP Horoscop 20 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să fie înțelepți și să asculte până la capăt ce au de spus ceilalți

Știrileprotv.ro Cum îți dai seama dacă mierea pe care o cumperi e 100% naturală. Metoda dezvăluită chiar de un producător

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Trei feluri de investiții de care să te ferești