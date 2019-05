Declarația uluitoare a Biancăi Drăgușanu despre Victor Slav. „Am cunoscut un singur bărbat în viața mea, restul au fost experiențe”

Bianca Drăgușanu a afirmat că singurul bărbat pe care l-a cunoscut este nimeni altul decât fostul ei soț, prezentatorul de televiziune Victor Slav.

„Oamenii cei mai importanți pentru mine sunt mama și Sofia. Ca orice femeie, îmi doresc stabilitate, o familie. Nu consider că m-am născut pe jumătate. Nu am nevoie de jumătăți în viața mea. Am cunoscut un singur bărbat în viața mea: este vorba despre Victor Slav, tatăl copilului meu. Restul au fost experiențe din care eu am avut ce învăța. Dumnezeu îmi trimite acești oameni în viața mea cu un scop. Acum sunt liniștită, sunt echilibrată, am un copil sănătos.

Nu am de ce să dau explicații cuiva de ce se întâmplă lucruri în viața mea. După fiecare furtună, apare soarele. Aștept să-mi întâlnesc sufletul pereche, dacă există! Mama m-a învățat să am încredere în Dumnezeu, să știu că ea mă iubește.

Mama e îngerul meu păzitor. Al meu și al Sofiei”, a spus Bianca Drăgușanu.

„Dumnezeu ne trimite oameni care să ne învețe ceva sau de la care să învățăm. Niciodată nu mi-am făcut planuri. Mint! Mi-am făcut planuri cu Victor, e un plan foarte reușit: Sofia”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.

Mai vrea încă doi copii

La aceeași emisiune, Bianca Drăgușanu a mărturisit că își mai dorește doi copii.

„Dacă până acum câțiva ani spuneam că nu mai vreau copii, că Sofia e destul, că sarcina e grea, deși nu a părut grea la mine. Mi-aș dori să am un Crăciun cu o masă mare, cu copii mulți.

Parcă ar fi frumos la un moment dat. Încă două fetițe. Cum să fie bărbatul cu care să fac doi copii? Înalt, puternic, echilibrat, un bărbat care știe ce vrea. Nu insinuez nimic! Nu fac planuri, Dumnezeu are grijă.

Povesteam cu o prietenă zilele trecute, că ziceam acum vreo 10 ani că nu vreau copii. Mă uit la ea și spun că încă doi nu ar strica”, a afirmat vedeta.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a avut numeroase relații. Printre cei cu care s-a iubit se numără designerul Cătălin Botezatu și fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Prințul. Vedeta a fost căsătorită pentru câteva luni cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia. După divorț, aceștia și-au reînnodat relația. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut. După separare, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate, însă povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Drăgușanu a început o relație cu Alex Bodi, însă s-a despărțit de acesta la câteva zile după Crăciun. Ulterior, despre Bianca Drăgușanu s-a zvonit că ar avea o relație cu croatul Josip Heit, nimeni altul decât șeful lui Alex Bodi. Apoi, Bianca Drăgușanu s-a întors în brațele fostului iubit, Alex Bodi.

