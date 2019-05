În deschiderea campaniei pentru alegerile europarlamentare, Libertatea a organizat, ieri, prima dezbatere electorală în redacția unui ziar din România – „EU contez, EU votez”.

Candidați la un fotoliu în Parlamentul European și reprezentanți ai partidelor au discutat despre teme care frământă de decenii societatea românească. Participanții la discuție au răspuns și la întrebările jurnaliștilor, dar și-au pus și unii altora întrebări.

Tonul dialogului moderat de Adriana Nedelea a fost civilizat, deși n-au lipsit contrele și ironiile. Victor Ponta, Pro România, i-a recomandat reprezentantului PNL Ciprian Ciucu „să se maturizeze”, după ce acesta l-a chestionat despre plagiat.

Dragoș Pîslaru, de la USR – PLUS, a susținut că guvernarea PSD – ALDE este „de nimic” și le-a promis alegătorilor „undițe, în loc de pește”. Tudor Tim Ionescu, ALDE, și Ciprian Ciucu, ambii consilieri generali în București, s-au încolțit pe tema maidanezilor.

Libertatea a vrut să știe de la fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al muncii Dragoș Pîslaru, consilierul general PNL Ciprian Ciucu, consilierul general ALDE Tudor Tim Ionescu și fostul ministru al educației Liviu Pop cum vor rezolva ei și partidele din care fac parte problemele urgente ale României – educația, sănătatea, sărăcia, emigrarea unui număr mare de români – și ce ar putea schimba în calitate de viitori europarlamentari pentru a crește calitatea vieții în țară.

Sănătate

Victor Ponta, Pro România: Am fost cel mai fericit când în 2015, ca șef al Guvernului PSD, să nu se creadă că am uitat acest lucru, am semnat pentru cele trei spitale regionale: Iași, Craiova și Cluj. Am crezut că în 2016 se fac studiile de fezabilitate, în 2017 se apucă de construcție și în 2020 se mută pacienții, medicii, tot. Azi suntem în 2019 și nu s-a pus nici prima cărămidă. Nu e vina europenilor. Stau cu banii la Bruxelles, vreți să-i luați? Nu vrem să-i luăm. Vrem să facem parteneriat public-privat. Povești! UE ne-a dat 600 de milioane de euro pentru modernizarea ISU. Ne-a vrut Europa răul? Să nu dăm vina pe alții pentru ce nu suntem noi în stare să facem.

Liviu Pop, PSD: Putem discuta de spitale regionale, de cele 300 milioane de euro, fonduri europene, pe care i-am luat pentru construcția a trei spitale, care costă 1,5 miliarde de euro în total. Le vom face în parteneriat public-privat. În ce privește starea spitalelor din România, din nefericire pentru mine, anul trecut, dintr-un spital privat, unde m-am dus după doctor, care se mutase de la stat, am luat un stafilococ, a trebuit să fac trei operații. Avem anul acesta cel mai mare buget pe care l-a avut Sănătatea din România vreodată: 50 de miliarde de lei. Pas cu pas, cum spunea cineva, implementăm și programul de guvernare.

Ciprian Ciucu, PNL: Nu cred în acest dublu standard. A făcut PSD-ul niște controale la vamă, a comunicat în cifre nominale. În cifre procentuale, 0,3 la sută produse neconforme, nu este o problemă. Este o glumă. Când vorbim despre dublul standard, trebuie să avem exemple concrete.

Sigur că merg cu teamă într-un spital din România. Nu peste tot. Dacă s-a făcut ceva, pe infrastructura de sănătate, din România, s-a făcut cu bani europeni. Noi în loc să folosim banii europeni și să punem și banii noștri acolo, concurăm aceste fonduri între ele. Primarii nu mai sunt interesați de fonduri europene din cauza acelui păgubos PNDL, la care au acces pe criterii politice.

Tudor Tim Ionescu, ALDE: Calitatea medicilor din România echivalează cu aurul pentru alte state. Avem medici foarte bine pregătiți și o școală medicală foarte bună. După mărirea salariilor, numărul de medici care pleacă este în scădere, cu aproape 50 la sută.

Dragoș Pîslaru, USR – PLUS: Sistemul sanitar românesc este clar pe ultimul loc din Europa în ceea ce privește accesul la servicii medicale. O treime din populație nu are acces la servicii medicale. Sistemul de sănătate din România are nevoie de igienizare, de depolitizarea managementului, de finanțare cu bani europeni. Ceea ce lasă guvernarea PSD-ALDE e un mare nimic în proporție de sănătate. Noi avem niște peticeli, doamna ministru care se duce și constată în spitalul X, Y. Ne trebuie o viziune care să pună accentul pe prevenție, pe medicină de proximitate.

Educație

Victor Ponta: Nu poți cu același ministru din anii 90 să schimbi ceva. E nevoie de oameni tineri, care văd viitorul. Chiar cred că educația în România se face după niște principii care n-au legătură cu ce va fi peste zece ani.

Liviu Pop: Să spui că peste două milioane de copii din România trăiesc în sărăcie înseamnă date inexacte. Astăzi, în sistemul de învățământ preuniversitar, sunt 2,8 milioane de copii. Avem unele obiective pe zona de IT, să dotăm școlile prin fonduri europene.

Tudor Tim Ionescu: Problema educației și a tinerilor este una extrem de mare. Unul din șase tineri români nu e nici angajat, nici nu urmează vreo formă de învățământ. O măsură a fost implementarea învățământului de tip dual.

Sărăcie

Liviu Pop: Am reușit, în doi ani și jumătate, să avem pentru prima dată pensia minimă în România 500 de lei. Prin măsurile din programul de guvernare, undeva, în 2020, cu siguranță, toate datele de acolo vor fi realizate.

Victor Ponta: Sunt un social-democrat, am învățat de la școala lui Blair că nu trebuie să sprijini sărăcia. Că trebuie să produci. Să încurajezi economia privată, prin măsuri fiscale și stabilitate. OUG 114 a fost un genocid la adresa economiei private.

Ciprian Ciucu: Informatizarea școlilor poate fi a 20-a, a 15-a măsură pentru combaterea sărăciei. Dacă vrei să scapi de sărăcie, ai nevoie de oameni care să meargă la muncă. Trebuie să dezvolți mediul economic. Numai așa oprești și migrația, și sărăcia.

Tudor Tim Ionescu: Nu pot să cred că aud despre creșterea salariilor de la reprezentantul unui partid (PNL – n.r.) care vrea să trimită în Parlamentul European foști miniștri care au tăiat salariile.

Dragoș Pîslaru: În 2016, în guvernarea din care am făcut parte, a existat un pachet de măsuri antisărăcie: tichet pentru grădiniță, trusou pentru nou-născuți, din fonduri europene, servicii sociale integrate, la nivel comunitar. Sărăcia nu se referă la lipsa banilor, ci la lipsa de acces la sănătate, educație, locuire, înseamnă risc de excluziune. Noi avem un sistem de reformă pentru trecerea de la sprijinirea persoanelor vulnerabile la măsuri care să susțină ieșirea din vulnerabilitate. Prea mult timp oamenii au fost ținuți în captivitate, într-un soi de sindrom Stockholm, trăind de pe o zi e alta. Nu le mai dăm pește, le dăm undița.

Migrație

Victor Ponta: Eu și Pro România credem că trebuie să rămânem în Europa, nu să ne batem cu Europa. Dacă nu facem treabă aici, să reducem birocrația, să avem condiții de muncă, școală, spital, ca în Spania, ca în Italia, românii plecați nu vor veni înapoi.

Liviu Pop: Faptul că venim astăzi cu o listă de români patrioți pentru alegerile europarlamentare, faptul că 15 miliarde de euro, fonduri europene, au intrat în țară, sub guvernarea PSD, faptul că PSD a pus bazele integrării în UE sunt dovezi că românii trebuie să vină la vot și să ne voteze. Avem 600.000 de noi locuri de muncă, create în ultimii doi ani și jumătate. Studenții au transport gratuit, suntem singura țară din Europa care face treaba aceasta.

Ciprian Ciucu: PNL îi are pe primarii competenți. Oamenii rămân dacă au condiții de trai satisfăcătoare: transporturi bune, joburi bine plătite, parcuri, școli, grădinițe. PNL este, evident, soluția și principala forță care poate opri dezastrul general declanșat de PSD-ALDE, al căror singur obiectiv, când au luat Puterea, a fost să-I scape pe hoți, nimic altceva.

Tudor Tim Ionescu: În 2000, am ajuns să-mi continui studiile la Bruxelles. Am stat acolo 11 ani, după care m-am întors. Pentru că, după cum spunea Octavian Paler, țări poți avea mai multe, patria e doar una. Casa României este în Europa, casa Europei este în România. De aceea, vă îndemn să mergeți la vot. Este important ca votul tău să conteze.

Dragoș Pîslaru: Politica trebuie să se schimbe. Nu vă spun: votați-ne pe noi, ca să vă dăm ceva înapoi! Că vă dăm lucruri din banii dumneavoastră, de fapt. Eu vă întreb: cine-o să construiască țara, dacă toată lumea pleacă? Avem o generație de oameni tineri, onești, competenți, care vă pot reprezenta, dar care nu pot face lucrurile în locul dumneavoastră. Noi susținem mobilitatea europeană, nu vă ținem să nu plecați, vă rugăm să rămâneți, să dați o mână de ajutor. Vrem să aducem Europa în România, cu toate standardele și lucrurile bune.

Candidatura Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European

Victor Ponta: N-o iubesc pe doamna Kovesi. Dar dacă România are candidați pe plan european, e bine să nu-i sabotăm din România. Îmi amintesc că în 2013, când am propus-o pe doamna Kovesi la DNA, domnul Orban (actualul președinte PNL – n.r.) m-a făcut trădător de țară.

Liviu Pop: Dacă propunerea României va fi Kovesi, o vom susține. Nu votăm niciodată împotriva României.

Ciprian Ciucu: Da, o susținem cu ambele mâini

Dragoș Pîslaru: Noi susținem un român într-o astfel de poziție, pentru că este interesul național la mijloc. Candidatura doamnei Kovesi a fost examinată de o comisie de experți, abia apoi s-a trecut la votul politic.

Tudor Tim Ionescu: Doamna Kovesi nu este propunerea României. Este o propunere pe persoană fizică. E un român care s-a prezentat la o comisie care a revoltat oricum Italia, să dea la o parte procurori care s-au luptat cu mafia italiană. Vorbim despre dublul standard al UE: spune că politicul nu se amestecă în justiție, dar numirea procurorului-șef european se negociază eminamente politic.

Promisiuni

La finalul dezbaterii, cei cinci invitați au pus pe hârtie promisiunile pe care partidele din care fac parte și-au luat angajamentul că le vor respecta, când candidații lor vor ajunge în Parlamentul European, în urma votului din 26 mai.

Victor Ponta: Pro România = Corina Crețu = fonduri europene pentru dezvoltarea României.

Liviu Pop: Combaterea standardelor duble în alimente și medicamente.

Ciprian Ciucu: Dacă vom forma guvernul în 2020, vom stabiliza economia să accedem în zona euro. Au trecut 12 ani de la aderare, nu îmi vine să cred că nu suntem nici în Schengen și nici nu avem moneda euro.

Tudor Tim Ionescu: Români în Europa cu demnitate. Să avem drepturi egale.

Dragoș Pîslaru: O singură Uniune de la est la vest, o Uniune a tuturor cetățenilor săi, o Europă a inovării competitive și o Europă care își protejează cetățenii

Banii europeni sunt nerambursabili. Banii împrumutați de Guvern trebuie să-i dăm înapoi. Copiii mei s-au născut europeni și cu telefonul în mână. Dacă le spun că nu mai suntem în Europa, pleacă, mă lasă aici.

Victor Ponta

Multe lucruri dor, dar să sperăm că acestea vor fi din ce în ce mai puține, după implementarea programului de guvernare. În Parlamentul European, candidații PSD își propun să lupte cu dublul standard.

Liviu Pop

Cel mai tare doare că nu reușim să ne atingem adevăratul potențial. Țara arată așa cum arată, orașele arată așa cum arată. E timpul să prindem Europa din urmă.

Ciprian Ciucu

Suntem pe primul loc la nivel european în ceea ce privește costurile corupției: 38,6 miliarde de euro. Trebuie o reconectare cu Europa, la nivel medical: sistem de transplant, sprijin pentru marii arși, pentru acces la medicamente, la tratamentul bolilor rare. Toate acestea au fost fie oprite, fie frânate, dintr-un patriotism prost înțeles, din fudulie.

Dragoș Pîslaru



