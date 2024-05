Finaliștii vor putea fi votați de către telespectatori, iar marele premiu îi va aduce câștigătorului suma de 120.000 de euro. Locul 2 va câștiga 20.000 de euro, iar cel de-al treilea, 10.000 de euro. Am aflat în exclusivitate ce înseamnă pentru fiecare finalist faptul că a ajuns până aici și că a primit susținerea celor de acasă.

Cristian Ciaușu: „În primul rând, înseamnă că le-am ajuns la inimă, că i-am mulțumit și sensibilizat cu felul meu de a interpreta”

Eduard Anghelescu: „Pot spune că a fost cel mai important moment din viața mea. Cumva, simt că apariția de la Românii au talent a fost o rampă de lansare. Mai ales știind că am fost printre primii, mi-a adus multă încredere în mine. Și acum pot face mai mult, știu că trebuie să muncesc mai mult pentru a fi de 1000 de ori mai bine ca în semifinale”

Villa: „A însemnat extraordinar de mult. Cred că în semifinala aceasta mi-am dat seama că oamenii sunt norocul meu, după cum spune și piesa, ceea ce a fost neașteptat pentru mine. Cred că s-a văzut și pe fața mea, când s-au anunțat finaliștii. Fiecare vot înseamnă o persoană care a rezonat în mod real cu piesa”

Ana Nuță: „Înseamnă că mă apreciază foarte mult, că vor să mă vadă mai departe, că se bucură pentru mine și că se regăsesc în ceea ce cânt și fac. Oamenii m-au ajutat să-mi împlinesc visul, eu asta mi-am dorit enorm de mult. Cu ajutorul lor, sunt aici”

Anastasiia Beaumont: „Am fost foarte surprinsă, nu mă așteptam ca oamenilor să le placă reprezentația noastră. Au împărtășit tot acest moment cu noi”

Calisthenics România: „O validare că facem ceea ce trebuie și că suntem văzuți, că mesajul a ajuns unde trebuie. Ne-a oferit mult mai multă încredere pentru seara finalei”

Ansamblul Hecenii: „Pentru noi, a fost o mare bucurie când am aflat că vom merge în finală. A fost un pas spre o trecere la un nivel mai înalt al dansului. Este nespus de important că ne-am calificat, deoarece este o posibilitate să arătăm lumii ceea ce putem și, de asemenea, reprezintă șansa de a construi propria noastră sală de dansuri”

Karlos Tănăsucă: „Am avut foarte mari emoții în semifinală când mi-am auzit numele, eram foarte bucuros și mi-am dat seama că telespectatorii m-au votat și m-au susținut foarte mult. Nu știam ce voi simți în apropierea finalei, dar îi respect pe toți oamenii care m-au votat”

Emanuel Barica: „În primul rând, nu mi-a venit să cred că m-am calificat, am fost uimit. Parcă a venit o ploaie de fericire și am simțit nevoia să sărut scena de la Românii au talent, ca o mulțumire pentru locul în care m-a adus. Este un lucru mare pentru mine deoarece mulți m-au aplaudat și felicitat, inclusiv oameni importanți. Am primit propuneri pentru a putea expune pe mai departe, chiar și alte proiecte”

Dora Debreczeni: „Eu m-am simțit emoționată și foarte fericită. Părinții m-au felicitat și m-au luat în brațe. Le datorez asta celor de acasă, care m-au votat”

VAN: „În primul rând, e cel mai special moment din viața mea, până acum și cea mai mare realizare să ajung până aici. Nu mă așteptam la atât de multă susținere și ca publicul să răspundă într-un mod pozitiv la ceea ce am făcut. Chiar dacă am primit și hate, nu mă supără, ci aleg să mă hrănesc cu el. Cu cât primesc mai mult, cu atât mă face mai puternic”

