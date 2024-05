Când e finala Românii au talent 2024

Mâine, de la 20.30, la Pro TV va fi difuzată live finala „Românii au talent” 2024, sezonul 14. Jurații Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt pregătiți să vadă numerele finale ale concurenților. De partea cealaltă sunt prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș.

Și ei abia așteaptă noile reprezentații ale finaliștilor pe scena de la „Românii au talent”.

Cine sunt finaliștii Românii au talent 2024

În prima semifinală a acestui sezon, care a avut loc pe 17 mai, 12 concurenți au cântat live pe scena emisiunii de la Pro TV. Doar cinci s-au calificat în finala „Românii au talent” 2024, sezonul 14, de pe 31 mai: Calisthenics România, Eduard Anghelescu, Emanuel Barica, Karlos Tănăsucă și VAN.

În a doua semifinală, care a avut loc pe 24 mai, alți 12 concurenți s-au prezentat în fața juriului. Ulterior, telespectatorii au decis următorii cinci calificați în marea finală: Villia, Dora Debreczeni, Cristian Ciaușu, Ansamblul Hecenii și Ana Nuță. Acestora, li s-a adăugat și Anastasiia Beaumont, care a primit un wild card din partea celor patru jurați.

Cine sunt concurenții care luptă pentru Premiul de Originalitate de la Românii au talent 2024

La finalul primei semifinale, cei patru jurați au făcut primele două propuneri pentru premiul de originalitate: VAN și Karlos Tănăsucă. În a doua semifinală, alți doi concurenți li s-au alăturat: Iustin Cazacu și Carla Munteanu.

Ce premii se dau la Românii au talent 2024

Cei 11 concurenți vor momente de neuitat în finala Românii au talent 2024 pentru că vor să-i impresioneze pe cei de acasă. Aceștia vor putea fi votați de către telespectatori, iar marele premiu îi va aduce câștigătorului suma de 120.000 de euro. Locul 2 va câștiga 20.000 de euro, iar cel de-al treilea, 10.000 de euro.

În joc e pus și premiul de originalitate, care e în valoare de 10.000 de euro.

Câștigătorii Românii au talent de anii trecuți

Rareș Prisacariu a câștigat „Românii au talent” 2023. Concurentul a primit trofeul emisiunii, dar și premiul în valoare de 120.000 de euro. „Câștigătorul Românii au talent sezonul 13 este Rareș Prisacariu”, au anunțat Pavel Bartoș și Smiley, în uralele juraților și ale tuturor celor prezenți. Concurentul, care pe atunci avea 7 ani, a impresionat cu talentul lui la recitat publicul, care l-a votat în număr foarte mare. La auzul veștii, Rareș Prisacariu a izbucnit în lacrimi, emoționat de tot ce trăiește.

Prezentatorii i-au înmânat trofeul și cecul de 120.000 de euro, iar concurentul a reacționat: „Mulțumesc!”. Ulterior, într-un interviu pe Facebook, el a adăugat: „Sunt foarte bine, sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam. Am avut foarte multe emoții și de aceea cred că am transmis foarte mult. Pe toți românii i-aș sfătui să vină la «Românii au talent», pentru că știu că toți au un har”, a zis Rareș Prisacariu.

Primul sezon al emisiunii de la Pro TV a fost câștigat de Adrian Țuțu, al doilea de Cristian Gog și al treilea de Bruno, un dresor de câini. Au urmat apoi Speedcubing, Laura Bretan, Lorelai Moșneguțu, Emil Rengle, Ana Maria Pantaze, Radu Palaniță, Ana Maria Mărgean și Darius Mabda în 2022.

