Deea Codrea a născut în apă. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a făcut declarații: „Am avut un travaliu lung”

„din doi, ne-am nascut noi? 09.10.2021 #BabyIian”, a transmis chiar ieri vedeta în mediul online. Așa a anunțat că a născut primul ei copil, un băiețel perfect sănătos.

Ulterior, Deea Codrea a povestit cum a născut în apă. L-a avut mereu alături de ea pe partenerul ei. „Suntem bine. Iian este cel mai minunat bebeluș și a venit pe lume în mod natural, în apă, la 3 kilograme și 850 de grame, azi-noapte la ora 4:01, alături de cel mai bun tătic din lume.

Am avut un travaliu lung, spun cei de lângă mine, și destul de greu, spun brațele și picioarele și tot corpul meu, dar jur că se întâmplă ceva și uiți tot când îl ții în brațe, așa că aș putea să spun că am avut cel mai frumos travaliu, până la urmă nimic nu vine ușor… Am născut natural, în apă, fără pic de medicamentație sau anestezie… s-a născut în apă și fără să am vreo ruptură de perineu. Iian are cel mai frumos plâns din Univers”, a dezvăluit vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În luna mai a acestui an, Deea Codrea a anunțat că e însărcinată. Deea Codrea a fost una dintre revelațiile sezonului „Bravo, ai stil! Celebrities”, anul trecut. Concurenta a vrut să abandoneze la un moment dat show-ul, pentru că nu s-a simțit integrată, iar fetele i-au pus eticheta de femeie exagerat de sensibilă.

Citeşte şi:

Omul la care merită să ne gândim când ne facem vaccinul

LIVE TEXT. Consultări la Cotroceni, azi, pentru formarea noului Guvern. PNL este primul partid care discută cu Iohannis

„Ce treabă aveți dumneavoastră cu privatul meu?”. Cum sunt trimise la cabinete private femeile care vor să facă avort la stat

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf anunță: „Am depus actele pentru divorț”. Anamaria Prodan și fiul lor, reacții înfiorătoare

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Elena, o tânără româncă din Italia, a fost ucisă după ce ar fi refuzat un joc erotic. Începe procesul crimei din Aosta

HOROSCOP Horoscop 11 octombrie 2021. Vărsătorii ar putea simți că întreaga existență se întoarce la un stadiu care le-a lipsit mult

Știrileprotv.ro Țara din Europa care îi primește pe muncitorii români cu brațele deschise. Salariile ajung și la 5.000 de euro: ”Suntem foarte fericiți”

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!