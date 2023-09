În weekend a avut loc botezul nepoatei lui Dinu Maxer, iar Deea a fost invitată la petrecere de sora artistului. Dansatoarea a venit însoțită de Robert, iubitul ei, iar de la eveniment nu a lipsit nici Magdalena Chihaia, noua iubită a lui Dinu Maxer.

Chiar dacă cei doi au divorțat, Deea continuă să aibă o relație foarte bună cu fosta ei cumnată, care îi este și foarte bună prietenă. Astfel, fosta soție a lui Dinu Maxer a fost invitată la botezul micuței Ayana și a avut loc prima întâlnire dintre Deea și Magdalena Chihaia. Cele două nu apar împreună în nicio fotografie, semn că au păstrat distanța la eveniment.

La biserică, la creștinarea micuței, Deea Maxer a însoțită de Robert și cei doi copii, în timp ce Dinu a venit însoțit de Magdalena. La petrecere, toată lumea s-a simțit bine, iar la un moment dat, iubitul vedetei s-a jucat preț de câteva minute cu micuța botezată.

Cum îl ajută financiar Deea pe Dinu Maxer

Înainte să se despartă, Deea și Dinu Maxer formeau un cuplu și pe scenă, cei doi fie cântau împreună, fie el cânta, iar ea dansa pe muzică orientală. Acum, ea mai acceptă doar să prezinte evenimente cu fostul soț. „Proiectul meu oriental nu-l implica pe Dinu.

Dar în momentul de față mi-l manageriez singură. Acest proiect se vinde în hoteluri, în cazinouri, e foarte solicitat. Există solicitări de evenimente în continuare, pe care să le prezentăm împreună. Sau la care să fim solicitați, în cadrul aceluiași eveniment, dar fiecare cu programul lui. Dinu cu programul lui de muzică de petrecere, o jumătate de oră, o oră, cât cântă, iar eu, de-a lungul serii, cu programul meu oriental”, a explicat ea într-un interviu pentru Cancan.

Și a continuat: „Probabil vor mai fi evenimente la care ne vom intersecta. Noi nu spunem nu, am convenit împreună să luăm astfel de evenimente. Adică nu vom refuza, de exemplu, dacă la o nuntă ne vor pe amândoi să cântăm. Dar nu vom cânta împreună. Sunt convinsă de asta, nu-și mai are sensul.

Eu nu consider că am mai avea credibilitate ca artiști, împreună. În niciun caz. Efectul frumos era atunci când formam un cuplu și-n viața personală, și-n cea profesională. Atunci ne completam. Odată ce am divorțat, clar am divorțat și pe plan muzical”.

Întrebată dacă ține legătura cu Dinu Maxer, Deea a explicat că vorbește cu fostul soț doar când vine vorba de copii și despre afacerea cu cosmetice din care amândoi fac parte. Spune că ea este liderul și că-i generează venit și lui.

„Noi ținem legătura strict legat de copii. Și atunci când e nevoie, profesional. De exemplu, Dinu m-a contactat zilele trecute legat de o problemă, să-i spunem așa, vizavi de businessul pe care-l avem de gestionat împreună, și anume afacerea cu produse cosmetice.

Din care facem parte amândoi, de vreo doi ani. Fiecare dintre noi are o echipă de vânzări, iar eu gestionez tot businessul. Dinu e în echipa mea. Eu sunt liderul, eu mă ocup de vânzări”, a zis Deea Maxer, după care a adăugat: „În compania aceasta, nimeni nu are șef. Aș putea spune că-i generez venit, nu că-i sunt șefă”.