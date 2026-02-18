Logodnicul Deei Maxer le-a cerut ajutorul copiilor săi și celor ai Deei Maxer pentru a o cere în căsătorie pe aceasta. Deea Maxer a fost foarte emoționată și radiază de fericire de când a primit inelul.

„Pe 15 februarie a fost ziua mea de naștere, am împlinit 36 de ani și am hotărât să plecăm cu copiii, toți patru, undeva. Așa că am închiriat o cabană, un loc de suflet de lângă Buzău, și acolo am petrecut împreună cu nașii Maysei, au venit cu nepoțeii mei, am fost în familie.

Moment în care pe 15 februarie, Constantin, după micul dejun, eram cu toții în pijamale, un moment foarte intim și natural din cadrul familiei, m-a rugat să mă leg cu ceva la ochi, erau colanții Maysei, m-am așezat pe scaun, nimeni nu știa ce se întâmplă, nu a spus nimănui, toți cei din casă au aflat deodată cu mine”, a declarat Deea Maxer, la Spynews Live.

„Copiii au fost luați prin surprindere, le-a dat acele tricouri pe care scria întrebarea și toți copiii aliniați, îmbrăcați cu tricourile, formau întrebarea în sine. A pus pe fundal melodia Larei Fabian – Je Taime, o melodie care mie mi-a trezit amintiri. (…) Mi-a zis să-mi dau strânsoarea de la ochi, l-am văzut îngenunchind, cu inelul la mână și copiii cu lacrimi în ochi și toată lumea super fericită de ceea ce se întâmplă. Și da, am spus da, normal, chiar dacă avem o relație de câteva luni, suntem doi oameni maturi”, a mai spus Deea Maxer, pentru sursa citată.

