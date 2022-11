Deea Maxer a explicat că medicul estetician i-a topit acidul hialuronic vechi din buze, iar abia apoi i le-a mărit. „Atunci când încrederea se câștigă prin onestitate și transparență totală se leagă o relație strânsă medic-pacient! Am venit acum o lună pentru augmentare buze, iar @dr_wahbaomar Specialist în Chirurgie Estetică Facială, m-a REFUZAT!

Mi-a spus: «Tu ai un acid vechi acolo, injectat de mult și migrat în locuri nedorite! Nu îți fac buzele acum dacă nu corectăm prin topirea vechiului acid pentru a avea un fond curat și vindecat!». (…) Nimic exagerat, totul bine și discret proporționat! Asta e artă! Am zis : «am nimerit bine, sunt norocoasă».

Am ascultat sfatul medicului, am făcut topirea și după o lună (timp de vindecare), ieri am avut prima injectare pentru mărirea buzelor. Discret, finuț pentru a avea în sfârșit buzele mai pline așa cum mi le-am dori”, a notat vedeta în mediul online. Tot acolo ea a publicat și primele poze cu buzele, ea spune că e mulțumită de rezultat.

La secțiunea comentarii, unii dintre fanii ei au reacționat: „Păcat păcat păcat…ești atât de frumoasă!!!Nu te mutila și tu! (…)

Ce Dumnezeu vă faceți toate la fel? Ești tânăra. ai frumusețea ta pentru ce te mutilezi? (…)

Doamne ce va mai injectati!! (…)

Erai frumoasă naturală ? (…)

Felicitari! Îți sta super bine , discret și finuț te reprezintă!”.

