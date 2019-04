Deea și Dinu Maxer, despre vacanța lor în America. „Am făcut vreo 5.500 de kilometri”

Deea și Dinu Maxer au fost invitați la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, unde au povestit despre ce li s-a întâmplat pe durata vacanței pe care au petrecut-o recent în America.

„Micul dejun era dulce orice luai. Cert este că după două trei zile, totul dulce, mult prea dulce. Au foarte multe fasd-food-uri. Nu aveam timp să stăm la restaurant să comandăm mâncare. Nu suntem fani nici mâncare mexicană, nici americană… Am stat două săptămâni. Am văzut toată coasta de vest a Americii. Am făcut vreo 5500 de kilometri. Am călătorit câte 10 ore cu autocarul pe zi… Andreas a rămas cu prietenii noştri”, au explicat ei.

Deea Maxer este cunoscută pentru show-urile orientale pe care le oferă. În plan personal, vedeta este căsătorită cu cântărețul Dinu Maxer. Cei doi artiști, care au împreună un băiețel pe nume Andreas.

