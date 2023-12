„Nu (n.red.: face terapie). Am fost de două ori și mi s-a părut că mă victimiza prea mult, că-mi plângea de milă. Poate era o parte de terapie. Îi povesteam lucruri despre viață.

Și era: „Vai, sărăcuța’. Era femeie. Era o dramă și am zis că nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Cred că era un fel de a aborda psihoterapia al persoanei, care era foarte drăguță și prietenoasă cu mine și foarte ok’, a declarat Delia, în podcastul „Ac de siguranță cu Exarhu‘.

Întrebată în cadrul interviului care crede că sunt semnele bătrâneții din punctul ei de vedere, Delia a explicat că atunci când devii părinte este clar că nu mai ești tânăr.

„Te responsabilizează foarte tare. Trebuie să devii un pic mai în vârstă decât ești ca să fii matur. Cred că, dacă ai foarte multe griji, dacă te interesează foarte mult mediul social și te raportezi foarte mult la asta, îmbătrânești’, a completat cântăreața pentru sursa de mai sus.

Delia a vorbit și despre curiozitatea oamenilor în ceea ce privește decizia ei de a deveni sau nu mamă, lucru care a stârnit mari controverse.

„Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: „Nu vreau să fac copii„. Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii (n.red.: în timpul unui LIVE pe TikTok)’, a mai explicat Delia, potrivit Viva!

